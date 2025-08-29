menu hamburguer
Fora de Campo

Brasil ganhará primeira universidade dos esportes; saiba mais

Projeto inicialmente focado no futebol foi ampliado para diversas modalidades

Lula anuncia criação de universidade dos esportes no Brasil
imagem cameraLula anuncia criação de universidade dos esportes no Brasil (Foto: Reprodução)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
15:54
  • Matéria
O presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva revelou planos para a criação de uma universidade dos esportes no Brasil. O anúncio foi feito na quinta-feira (28) durante recepção a atletas da ginástica rítmica no Palácio do Planalto, em Brasília. A apresentação oficial do projeto está programada para o início de setembro.

continua após a publicidade

- Nós vamos anunciar, logo logo, uma universidade dos esportes aqui no Brasil. A ideia inicial era criar uma faculdade de futebol. E eu achei que era melhor a gente avançar para uma coisa mais geral, porque a questão do esporte é mega diverso. Eu, agora que estou um pouco mais idoso, eu virei fã do surfe. Eu virei fã do skate - declarou o presidente do Brasil.

Conjunto do Brasil durante apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: MeloGym/CBG)
Conjunto do Brasil durante apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: MeloGym/CBG)

O governo federal ainda não divulgou informações sobre estrutura, localização ou inauguração da nova instituição de ensino esportivo.

As ginastas recebidas pelo presidente conquistaram duas medalhas no campeonato mundial da modalidade realizado no Rio de Janeiro na semana passada. Durante o encontro, Lula explicou que ampliou o escopo do projeto educacional.

continua após a publicidade

O ministro do Esporte, André Fufuca, presente na cerimônia, informou sobre o envio de um projeto de lei de incentivo ao futebol feminino. Em 2027, o Brasil sediará a Copa do Mundo da modalidade.

Na mesma ocasião, o presidente destacou a importância do programa Bolsa Atleta para o desenvolvimento esportivo nacional.

- Nós criamos o Bolsa Atleta porque a gente descobria que tinha pessoas que queriam treinar e que não tinham tênis, pessoas que queriam ser corredores e que as pessoas não tinham tênis para correr, ficavam correndo descalças e ninguém vai patrocinar uma pessoa que não é famosa - afirmou.

continua após a publicidade

