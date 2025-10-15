Hugo Calderano é hexacampeão do Pan-Americano de Tênis de Mesa
Brasileiro também foi campeão nas duplas
- Matéria
- Mais Notícias
O mesa-tenista Hugo Calderano venceu a final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, nos Estados Unidos. O brasileiro derrotou o americano Kanak Jha por 4 a 1 e conquistou o título. As parciais da grande final foram 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9 para Calderano. É o sexto título Pan-Americano de Calderano.
➡️ Deu Brasil! Calderano e Takahashi são campeões do Pan-Americano de tênis de mesa
Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram nas duplas
Nesta terça-feira (14), Hugo Calderano e Bruna Takahashi se consagraram campeões do Pan-Americano de tênis de mesa na disputa de duplas mistas. O casal venceu Steven Moreno e Brianna Burgos, de Porto Rico. A vitória foi dominante, por 3 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/7 e 11/4. Esta é a primeira vez que a dupla brasileira conquista este título.
Na semifinal, Calderano e Takahashi passaram pelos norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes-Lai. O jogo foi equilibrado, com vitória de 3 a 2 para os brasileiros. As parciais foram 9/11, 11/7, 11/6, 10/12, 11/5.
Outros brasileiros participaram
Além de Hugo Calderano, que conquistou o título, outros brasileiros particiaparam do evento. Felipe Arado foi eliminado por Nicolas Burgos. O atleta se despediu da competição com duas vitórias em jogos difíceis no individual: 4 a 2 sobre o argentino Francisco Sanchi e 4 a 2 sobre o canadense Eugene Wang.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Já o outro representante do país, Leonardo Ilzuka, caiu em dura partida contra o argentino Horacio Cifuentes, perdida por 4 a 2. Ele passou por Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias