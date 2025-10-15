menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Hugo Calderano é hexacampeão do Pan-Americano de Tênis de Mesa

Brasileiro também foi campeão nas duplas

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 15/10/2025
19:46
Atualizado há 55 minutos
Hugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Divulgação)
imagem cameraHugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O mesa-tenista Hugo Calderano venceu a final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, nos Estados Unidos. O brasileiro derrotou o americano Kanak Jha por 4 a 1 e conquistou o título. As parciais da grande final foram 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9 para Calderano. É o sexto título Pan-Americano de Calderano.

continua após a publicidade

➡️ Deu Brasil! Calderano e Takahashi são campeões do Pan-Americano de tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram nas duplas

Nesta terça-feira (14), Hugo Calderano e Bruna Takahashi se consagraram campeões do Pan-Americano de tênis de mesa na disputa de duplas mistas. O casal venceu Steven Moreno e Brianna Burgos, de Porto Rico. A vitória foi dominante, por 3 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/7 e 11/4. Esta é a primeira vez que a dupla brasileira conquista este título.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)
Bruna Takahashi e Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)

Na semifinal, Calderano e Takahashi passaram pelos norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes-Lai. O jogo foi equilibrado, com vitória de 3 a 2 para os brasileiros. As parciais foram 9/11, 11/7, 11/6, 10/12, 11/5.

continua após a publicidade

Outros brasileiros participaram

Além de Hugo Calderano, que conquistou o título, outros brasileiros particiaparam do evento. Felipe Arado foi eliminado por Nicolas Burgos. O atleta se despediu da competição com duas vitórias em jogos difíceis no individual: 4 a 2 sobre o argentino Francisco Sanchi e 4 a 2 sobre o canadense Eugene Wang.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já o outro representante do país, Leonardo Ilzuka, caiu em dura partida contra o argentino Horacio Cifuentes, perdida por 4 a 2. Ele passou por Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias