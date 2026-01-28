Real Betis x Feyenoord: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo da Europa League
Confira todas as informações do duelo
Real Betis e Feyenoord se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP), pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).
O Real Betis entra em campo pressionado por um resultado positivo para confirmar a vaga direta nas oitavas de final. A equipe espanhola ocupa a 8ª colocação, com 14 pontos, e depende apenas de si para se manter no G-8. Jogando em casa, o time de Manuel Pellegrini aposta no bom retrospecto recente como mandante para evitar a disputa dos playoffs.
Ficha do jogo
Já o Feyenoord vive situação delicada na competição. O clube holandês aparece apenas na 26ª posição, com seis pontos, e precisa vencer fora de casa para seguir com chances de classificação à repescagem. Qualquer tropeço pode decretar a eliminação precoce da equipe de Robin van Persie na Liga Europa.
Tudo sobre Real Betis x Feyenoord (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Betis 🆚 Feyenoord
8ª rodada – Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Nikola Dabanović (MNE)
🚩 Assistentes: Vladan Todorović (MNE) e Srđan Jovanović (MNE)
📺 VAR: Ivan Bebek (CRO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Pau López, Ángel Ortiz, Natan, Marc Bartra, Valentín Gómez, Marc Roca, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli, Cédric Bakambu
🔴⚪ Feyenoord (Técnico: Robin van Persie)
Wellenreuther, Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Hwang In-beom, Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Leo Sauer
