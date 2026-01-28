Real Betis e Feyenoord se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP), pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).

O Real Betis entra em campo pressionado por um resultado positivo para confirmar a vaga direta nas oitavas de final. A equipe espanhola ocupa a 8ª colocação, com 14 pontos, e depende apenas de si para se manter no G-8. Jogando em casa, o time de Manuel Pellegrini aposta no bom retrospecto recente como mandante para evitar a disputa dos playoffs.

Ficha do jogo BET FEY 8ª rodada Europa League Data e Hora quinta-feira, 29 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP) Árbitro Nikola Dabanović (MNE) Assistentes Vladan Todorović (MNE) e Srđan Jovanović (MNE) Var Ivan Bebek (CRO) Onde assistir CazéTV

Já o Feyenoord vive situação delicada na competição. O clube holandês aparece apenas na 26ª posição, com seis pontos, e precisa vencer fora de casa para seguir com chances de classificação à repescagem. Qualquer tropeço pode decretar a eliminação precoce da equipe de Robin van Persie na Liga Europa.

Tudo sobre Real Betis x Feyenoord (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Betis 🆚 Feyenoord

8ª rodada – Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Árbitro: Nikola Dabanović (MNE)

🚩 Assistentes: Vladan Todorović (MNE) e Srđan Jovanović (MNE)

📺 VAR: Ivan Bebek (CRO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Pau López, Ángel Ortiz, Natan, Marc Bartra, Valentín Gómez, Marc Roca, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli, Cédric Bakambu

🔴⚪ Feyenoord (Técnico: Robin van Persie)

Wellenreuther, Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Hwang In-beom, Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Leo Sauer

Real Betis x Feyenoord pela 8ª rodada da Europa League (Arte: Lance!)

