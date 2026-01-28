menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Real Betis x Feyenoord: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo da Europa League

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
19:43
Real Betis x Feyenoord pela 8ª rodada da Europa League (Arte: Lance!)
imagem cameraReal Betis x Feyenoord pela 8ª rodada da Europa League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Real Betis e Feyenoord se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP), pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Betis entra em campo pressionado por um resultado positivo para confirmar a vaga direta nas oitavas de final. A equipe espanhola ocupa a 8ª colocação, com 14 pontos, e depende apenas de si para se manter no G-8. Jogando em casa, o time de Manuel Pellegrini aposta no bom retrospecto recente como mandante para evitar a disputa dos playoffs.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Real Betis-escudo-onde-assistir
BET
Feyenoord-escudo-onde-assistir
FEY
8ª rodada
Europa League
Data e Hora
quinta-feira, 29 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP)
Árbitro
Nikola Dabanović (MNE)
Assistentes
Vladan Todorović (MNE) e Srđan Jovanović (MNE)
Var
Ivan Bebek (CRO)
Onde assistir
CazéTV

Já o Feyenoord vive situação delicada na competição. O clube holandês aparece apenas na 26ª posição, com seis pontos, e precisa vencer fora de casa para seguir com chances de classificação à repescagem. Qualquer tropeço pode decretar a eliminação precoce da equipe de Robin van Persie na Liga Europa.

Tudo sobre Real Betis x Feyenoord (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Real Betis 🆚 Feyenoord
8ª rodada – Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio La Cartuja, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Nikola Dabanović (MNE)
🚩 Assistentes: Vladan Todorović (MNE) e Srđan Jovanović (MNE)
📺 VAR: Ivan Bebek (CRO)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Pau López, Ángel Ortiz, Natan, Marc Bartra, Valentín Gómez, Marc Roca, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli, Cédric Bakambu

🔴⚪ Feyenoord (Técnico: Robin van Persie)
Wellenreuther, Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Hwang In-beom, Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Leo Sauer

Real Betis x Feyenoord pela 8ª rodada da Europa League (Arte: Lance!)
Real Betis x Feyenoord pela 8ª rodada da Europa League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias