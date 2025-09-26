Brusque x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pelo quadrangular da Série C
- Matéria
- Mais Notícias
Brusque e Guarani se enfrentam neste sábado (27), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. O confronto, válido pela quarta rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, terá transmissão pelo DAZN e SportyNet+.
Relacionadas
- Mais Esportes
Hugo Calderano tem rival do China Smash definido; veja chaveamento
Mais Esportes26/09/2025
- Flamengo
Saúl celebra classificação do Flamengo na Libertadores: ‘Tem que dar valor’
Flamengo26/09/2025
- Lance! Biz
Quanto o Flamengo lucrou com a classificação às semifinais da Libertadores?
Lance! Biz26/09/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Guarani disputou 22 jogos na competição até o momento, com nove vitórias, seis empates e sete derrotas. No Quadrangular, soma seis pontos, com duas vitórias e uma derrota.
Ficha do jogo
Já o Brusque disputou 22 jogos, com oito vitórias, quatro empates e 10 derrotas. Na reta final, o time acumula três derrotas consecutivas.
4ª Rodada:
Sábado (27)
Ponte Preta x Náutico - 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Brusque x Guarani - 19h30, no Augusto Bauer, em Brusque (SC)
Domingo (28)
São Bernardo x Floresta - 16h30, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)
Caxias x Londrina - 19h, no Centenário, em Caxias do Sul
Histórico do confronto
No histórico de confrontos entre Guarani e Brusque, foram disputados oito jogos em todas as competições, com vantagem ligeira para o time catarinense: o Guarani conquistou três vitórias, o Brusque venceu quatro vezes, e houve um empate.
Quando atuando em casa, o Guarani levou a melhor, vencendo três dos quatro jogos realizados no seu estádio, enquanto registrou um empate. Por outro lado, no estádio do Brusque, a equipe da casa manteve 100% de aproveitamento, vencendo as quatro partidas disputadas contra o Guarani.
Confira as informações do jogo entre Brusque x Guarani
✅ FICHA TÉCNICA
BRUSQUE X GUARANI
SÉRIE C
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
📺 Onde assistir: Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
🖥️ VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRUSQUE: Matheus Nogueira; Alemão, Roberto e Jhan Pool; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel e Alex Ruan; Diego Mathias, Olávio e Guilherme Pira. (Técnico: Bernardo Franco)
GUARANI: Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus (David Braz), Mirandinha e Bruno Santos. (Técnico: Matheus Costa)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias