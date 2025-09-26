menu hamburguer
Brusque x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pelo quadrangular da Série C

São Paulo (SP)
Dia 26/09/2025
10:17
Atualizado há 7 minutos
Foto: Arte/ Lance!
imagem cameraFoto: Arte/ Lance!
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brusque e Guarani se enfrentam neste sábado (27), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. O confronto, válido pela quarta rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, terá transmissão pelo DAZN e SportyNet+.

O Guarani disputou 22 jogos na competição até o momento, com nove vitórias, seis empates e sete derrotas. No Quadrangular, soma seis pontos, com duas vitórias e uma derrota.

Ficha do jogo

Brusque-escudo-onde-assistir
BRU
Guarani-escudo-onde-assistir
GUA
4ª Rodada
Série C
Data e Hora
Sábado (27), às 19h30 (horário de Brasília)
Local
Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina
Árbitro
Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes
Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
Var
Daniel Victor Costa Silva (MG)
Onde assistir
DAZN e SportyNet+

Já o Brusque disputou 22 jogos, com oito vitórias, quatro empates e 10 derrotas. Na reta final, o time acumula três derrotas consecutivas. 

4ª Rodada:

Sábado (27)

Ponte Preta x Náutico - 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Brusque x Guarani - 19h30, no Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Domingo (28)

São Bernardo x Floresta - 16h30, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)
Caxias x Londrina - 19h, no Centenário, em Caxias do Sul

Guarani visita o Brusque (Foto: Anderson Romao/AGIF)
Guarani visita o Brusque (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Histórico do confronto

No histórico de confrontos entre Guarani e Brusque, foram disputados oito jogos em todas as competições, com vantagem ligeira para o time catarinense: o Guarani conquistou três vitórias, o Brusque venceu quatro vezes, e houve um empate.

Quando atuando em casa, o Guarani levou a melhor, vencendo três dos quatro jogos realizados no seu estádio, enquanto registrou um empate. Por outro lado, no estádio do Brusque, a equipe da casa manteve 100% de aproveitamento, vencendo as quatro partidas disputadas contra o Guarani.

Confira as informações do jogo entre Brusque x Guarani

✅ FICHA TÉCNICA
BRUSQUE X GUARANI
SÉRIE C

📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro de 2025, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
📺 Onde assistir: Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
🖥️ VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Alemão, Roberto e Jhan Pool; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel e Alex Ruan; Diego Mathias, Olávio e Guilherme Pira. (Técnico: Bernardo Franco)
GUARANI: Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus (David Braz), Mirandinha e Bruno Santos. (Técnico: Matheus Costa)

