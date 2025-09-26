O Flamengo conquistou sua vaga na semifinal da Copa Libertadores após eliminar o Estudiantes, na disputa por pênaltis, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Pela classificação, o clube carioca garantiu uma premiação de US$ 2,3 milhões, equivalentes a R$ 13 milhões.

Os confrontos da semifinal contra o Racing estão programados para ocorrer entre os dias 21 e 23 de outubro (partida de ida) e entre 28 e 30 de outubro (partida de volta). Antes, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Corinthians fora de casa, no dia 28 de setembro.

Classificação eleva premiação total do clube na Libertadores para R$ 52,1 milhões

A CONMEBOL estabelece valores progressivos de premiação conforme as equipes avançam no torneio.

Na fase de grupos, o Flamengo recebeu US$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões) pela participação, além de US$ 990 mil (R$ 5,6 milhões) correspondentes a três vitórias conquistadas nesta etapa. Nas oitavas de final, o clube embolsou US$ 1,25 milhão (R$ 7 milhões), somados a US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) das quartas e US$ 2,3 milhões, equivalentes a R$ 13 milhões, pelas semis. Totalizando R$ 52,1 milhões.

Rossi foi decisivo nas classificação do Flamengo na Libertadores, pegando dois pênaltis (Foto: Luis Robayo/AFP)

Caso o Flamengo supere o Racing e chegue à final, US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 39,7 milhões são garantidos ao vice-campeão. Para o grande vencedor, o valor sobe para US$ 24 milhões, cerca de R$ 136 milhões.

Quanto cada fase da competição paga?