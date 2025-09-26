Saúl celebra classificação do Flamengo na Libertadores: ‘Tem que dar valor’

É verdade que, apesar da classificação às semifinais da Libertadores, o Flamengo não fez uma partida de excelência nesta quinta-feira (25). Jogadores renomados, como Pedro e Arrascaeta. não tiveram uma grande noite na derrota por 1 a 0 para o Estudiantes (Fla levou a melhor nos pênaltis). Dos jogadores de linha, Saúl foi quem se destacou, com duas chances de perigo ao gol adversário.

Após a partida em La Plata, na Argentina, o meio-campista espanhol enalteceu a classificação do Flamengo na competição internacional. Além disso, reforçou a importância do time brasileiro seguir com maturidade para buscar a vaga para a decisão. O adversário na semi será o Racing, também da Argentina.

- Temos que nos concentrarmos no jogo. No campo, foi um jogo muito, muito bonito de jogar. O ambiente foi precioso. É verdade que sempre há que viver a rivalidade com respeito. Mas foi muito lindo, muito lindo de jogar. Estamos muito felizes por ter conseguido passar as semifinais e tem que dar valor. É muito difícil estar aí - iniciou Saúl.

Saúl após classificação do Flamengo na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Não sei o que vocês esperavam, que fosse fácil. Estamos em quarto e agora conseguimos passar às semifinais. Foi uma eliminatória muito, muito difícil e as semis serão igual ou pior ainda. Creio que o time esteja amadurecendo, controlando muito bem as partidas. Foi uma pena que tivemos uma derrota, mas temos tido qualidade para materializá-las e há que melhorá-las nisso - completou.

Além da importante participação no ataque, com dois chutes com perigo no gol de Muslera, um deles na trave, Saúl também teve grandes ações na defesa. O meia desarmou seis jogadas e teve 10 ações defensivas.

🔑 2 passes decisivos

✅ 54/61 passes certos (89%!)

💪 6/11 duelos ganhos pelo chão (!)

⤴️ 3 interceptações (!)

🆚 6 desarmes (!)

🔐 10 ações defensivas (!)

