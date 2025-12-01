Técnico do Leeds detona Manchester City: 'Deveria ser permitido?'

A vitória do Manchester City sobre o Leeds United, pela 13ª rodada da Premier League, no último sábado (29), gerou repercussão após as declarações do técnico Daniel Farke. O treinador demonstrou incômodo com a paralisação ocorrida no segundo tempo, quando Gianluigi Donnarumma recebeu atendimento médico aos 12 minutos, em um momento em que os visitantes havia acabado de empatar a partida em 2 a 2. O árbitro adicionou 10 minutos de acréscimos, e o Cityzens marcou o gol da vitória com Phil Foden nos minutos finais.

Farke expôs sua percepção de que o goleiro teria simulado a lesão, abrindo espaço para que o Manchester City reorganizasse a equipe antes dos minutos finais. O técnico descreveu a situação como previsível e afirmou que não se tratava de uma simples coincidência relacionada ao tempo de paralisação.

— O motivo pelo qual ele caiu no chão era óbvio, foi inteligente da parte dele. Há uma razão pela qual o goleiro faz isso e não um jogador de linha; se ele fosse, teria que deixar o campo de jogo — reclamou Farke.

Incomodado com o desfecho do lance, o treinador também cobrou que as federações tratem o caso como um ponto de atenção e busquem formas de impedir que esse tipo de interrupção se repita.

— Eu gosto? Isso se encaixa no fair play? Deveria ser permitido? Guardo isso para mim, mas as autoridades têm que encontrar uma solução — completou.

Gianluigi Donnarumma recebe atendimento médico em partida entre Manchester City e Leeds United, pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Guardiola rebate e explica atendimento a Donnarumma

Depois das críticas, Pep Guardiola respondeu às insinuações do colega. O técnico do Manchester City afirmou que não conversou com Donnarumma antes do atendimento e que chegou a pedir para James Trafford iniciar o aquecimento caso fosse necessária a substituição.

— Honestamente, não falei com Gigio. Quando isso aconteceu, olhei para o banco e disse: "James, aqueça". Adoraria que existissem intervalos. Tenho quase certeza de que, se repetirmos, a Premier League vai nos multar — disse Guardiola.

Pep Guardiola é treinador do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

A partida ainda teve outro momento de tensão: a discussão entre Guardiola e Erling Haaland após o apito final. Mesmo sem marcar, o atacante participou ativamente do jogo e conversou de forma firme com o treinador antes de ambos deixarem o campo abraçados. Segundo Guardiola, o diálogo foi sobre a necessidade de descanso.

— Falamos apenas sobre descanso. Ele tem uma constituição física impressionante. Não é como o Phil ou o Jeremy, que podem descansar, o Erling é um homem grande, precisamos muito dele — afirmou o treinador, apontando para a cabeça ao explicar que o descanso também é mental.

Manchester City x Leeds United - Premier League

O Manchester City venceu o Leeds United por 3 a 2, no sábado (29), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 13ª rodada da Premier League. Os donos da casa abriram o placar com Phil Foden, logo no primeiro minuto, e ampliaram com Josko Gvardiol, aos 25 da primeira etapa. No retorno do intervalo, o Leeds reagiu e empatou rapidamente, com Calvert-Lewin e Lukas Nmecha. Porém, nos acréscimos, Foden apareceu mais uma vez e marcou o gol da vitória dos Cityzens.

Com o resultado, o City assumiu a segunda colocação, após o empate do Chelsea contra o Arsenal, no domingo (30), com 25 pontos. Já o Leeds segue na zona de rebaixamento, com 11 pontos, na 18ª posição.

Pela Premier League, o Manchester City venceu o Leeds United por 3 a 2 (Foto: Oli SCARFF / AFP)

