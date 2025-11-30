Ídolo e recordista do West Ham morre aos 79 anos

Billy Bonds, ex-jogador e técnico do West Ham, morreu neste domingo (30), conforme divulgado pela família. O inglês é o recordista em número de aparições pelos Hammers, com 799 partidas em 21 temporadas a serviço do time de Londres. Após a aposentadoria dos gramados, deu apenas um passo para fora e passou a comandar o West Ham da beira do campo.

O West Ham publicou uma nota lamentando a partida de Bonds, juntamente a um comunicado da família. Confira:

— É com profunda tristeza e pesar que o West Ham United divulga a seguinte declaração da família do lendário jogador, treinador e técnico, Billy Bonds MBE. "É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai hoje. Ele era devotado à família e era a pessoa mais gentil, leal, altruísta e amorosa que conhecíamos. Meu pai amava o West Ham United e seus maravilhosos torcedores de todo o coração e guardava com carinho cada momento que passou no clube. Ele estará sempre em nossos corações e sentiremos eternamente sua falta. Nos consolamos sabendo que seu legado viverá para sempre" — replicou o clube.

— Um dos maiores competidores que o futebol inglês já viu, Billy faleceu tranquilamente na manhã de domingo, aos 79 anos. Homem extremamente reservado e leal, Billy era completamente devotado à sua família: sua esposa Marilyn, que infelizmente faleceu em 2020, suas filhas Claire e Katie, e suas netas Eloise e Elissa. Os pensamentos e as sinceras condolências de todos no West Ham United estão com Claire, Katie, Eloise e Elissa neste momento de luto, e pedimos gentilmente que a privacidade da família seja respeitada neste momento triste e difícil — continuou.

Ainda na nota, o clube anunciou que faria uma homenagem antes do pontapé inicial na partida deste domingo, contra o Liverpool, e um tributo completo será feito, também em casa, no dia 14 de dezembro, contra o Aston Villa.

Billy Bonds ganhou duas Copas da Inglaterra (1975 e 1980) vestindo a camisa grená, além de um título da Segunda Divisão. Enquanto treinador, levou o time à Primeira Divisão, em 1990, e à semifinal da Copa da Inglaterra de 1991. Após o rebaixamento em 1992, Bonds seguiu no comando da equipe e conduziu os Hammers de volta à elite em 1993, quando chegaram à Premier League pela primeira vez na história.