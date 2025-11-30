Neste domingo (30), Chelsea e Arsenal empataram em 1 a 1 e mantiveram suas posições – respectivamente terceiro e primeiro colocados – na Premier League, em partida marcada pela fisicalidade. Com o resultado, os Gunners aumentaram a invencibilidade do duelo para oito confrontos, com o último resultado positivo para os Blues tendo sido em 2021.

Válido pela 13ª rodada da competição, o jogo aconteceu às 13h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. O duelo do topo da Premier League foi bem pegado fisicamente, registrando um total de 25 faltas e oito cartões ao apito final – incluindo um vermelho, para Caicedo, do Chelsea. Os gols foram marcados na segunda etapa por Chalobah, para os donos da casa, e Merino, para os visitantes.

Chalobah comemora gol do Chelsea sobre o Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

⚽ Como foi a partida entre Chelsea e Arsenal, pela Premier League?

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou bem intenso e físico, registrando ao menos quatro duras entradas, de ambos os times, nos 10 minutos iniciais. Os donos da casa tiveram as melhores oportunidades, uma bem clara desperdiçada pelo brasileiro Estêvão, aos 17 minutos, quando chutou alto demais e perdeu a chance de abrir o placar. Aos 34, o volante Caicedo, dos Blues, deu uma forte entrada em Merino, fazendo o VAR acionar o juiz para revisão e resultando na expulsão do equatoriano.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Chelsea não precisou de muito tempo para balançar a rede do Stamford Bridge. Aos dois minutos, Reece James cobrou escanteio na primeira trave, e Chalobah apenas resvalou de cabeça, o suficiente para tirar o goleiro Raya da jogada. A resposta, no entanto, veio 11 minutos depois, com boa jogada de Saka pela direita, acionando Merino, na pequena área, que também usou a cabeça para deixar tudo igual. Apesar da insistência de ambos os lados, nenhum conseguiu ser efetivo o suficiente para ficar à frente do placar e garantir os três pontos.

✅ Ficha técnica

Chelsea 🆚 Arsenal

13ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

🕴️Arbitragem: Anthony Taylor

🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)

📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Eduard Smart (AVAR)

🥅 Gols: Chalobah (1-0, 2'/2ºT); Merino (1-1, 13'/2°T)