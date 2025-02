Brest x PSG: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Brest e PSG se enfrentam nesta terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Municipal de Roudourou, em Guingamp, na França. O jogo de ida válido pela fase pré-oitavas de final da Champions League terá transmissão ao vivo da Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O PSG, comandado por Luis Enrique, chega após uma vitória expressiva sobre o Stuttgart, garantindo sua posição nos playoffs. Enfrentará o Brest, que, apesar de um desempenho menos favorável na fase de liga, surpreendeu nas primeiras rodadas do campeonato.

Sob a liderança de Éric Roy, o Brest acumulou quatro vitórias nos últimos cinco jogos da Ligue 1, aumentando a confiança para o duelo contra o PSG. A transmissão do jogo será realizada pela TNT e pela Max, permitindo que os fãs acompanhem cada momento. O histórico entre as equipes mostra uma vantagem para o PSG, com 25 vitórias em 40 jogos, incluindo uma goleada de 5 a 2 na última partida entre eles pela Ligue 1 2024/25.

Para este confronto, o Brest não contará com Bradley Locko, Jordan Amavi e Jonas Martin, afastados por lesões. Espera-se que Roy coloque em campo sua melhor formação, buscando uma performance que surpreenda o adversário. O PSG, por sua vez, terá a ausência de Warren Zaire-Emery, mas contará com Vitinha e Dembélé para fortalecer o time.

✅ FICHA TÉCNICA

Brest x PSG

Jogo de ida - Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Municipal de Roudourou, em Guingamp, na França;

📺 Onde assistir: MAX (streaming);

🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto (Bósnia e Herzegovinia).

⚽ ESCALAÇÕES

BREST

Bizot; Lala, Chardonnet, N’Diaye, Haidara; Magnetti, Lees-Melou, Camara; Faivre, Sima, Ajorque

PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia