Brentford x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Brentford e Aston Villa se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília) no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Sob o comando do novo técnico Keith Andrews, o Brentford busca se recuperar de uma derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest na estreia, resultado que deixou a equipe perigosamente próxima da zona de rebaixamento. Apesar de enfrentar uma temporada de transição após a saída de jogadores importantes, o time se apoia em um forte retrospecto histórico, pois nunca perdeu sua primeira partida em casa na elite do futebol inglês.
O Aston Villa, comandado por Unai Emery, chega para o confronto após um empate heroico por 0 a 0 contra o Newcastle, onde jogou com um homem a menos por boa parte do segundo tempo. A principal preocupação da equipe é a falta de poder ofensivo, já que não marcou gols nos seus últimos dois jogos da Premier League e teve a pior estatística de ataque da primeira rodada.
Tudo sobre o jogo entre Brentford e Aston Villa pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brentford x Aston Villa
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Matt Wilkes e Mark Scholes (assistentes); Michael Oliver (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins
Ficha do jogo
