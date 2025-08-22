menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brentford x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 22/08/2025
10:57
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brentford e Aston Villa se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília) no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sob o comando do novo técnico Keith Andrews, o Brentford busca se recuperar de uma derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest na estreia, resultado que deixou a equipe perigosamente próxima da zona de rebaixamento. Apesar de enfrentar uma temporada de transição após a saída de jogadores importantes, o time se apoia em um forte retrospecto histórico, pois nunca perdeu sua primeira partida em casa na elite do futebol inglês.

O Aston Villa, comandado por Unai Emery, chega para o confronto após um empate heroico por 0 a 0 contra o Newcastle, onde jogou com um homem a menos por boa parte do segundo tempo. A principal preocupação da equipe é a falta de poder ofensivo, já que não marcou gols nos seus últimos dois jogos da Premier League e teve a pior estatística de ataque da primeira rodada.

Tudo sobre o jogo entre Brentford e Aston Villa pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brentford x Aston Villa
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Matt Wilkes e Mark Scholes (assistentes); Michael Oliver (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Dibu Martínez comemorando vitória do Aston Villa
Dibu Martínez é um dos principais nomes de Brentford x Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)

Ficha do jogo

Brentford-escudo-onde-assistir
BRE
Aston Villa-escudo-onde-assistir
VIL
2ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 23 de julho, às horas 11h (de Brasília)
Local
Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Tony Harrington
Assistentes
Matt Wilkes e Mark Scholes
Var
Timothy Wood
Onde assistir

