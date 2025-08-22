Manchester City toma decisão sobre futuro de Rúben Dias

O Manchester City anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Rúben Dias nesta sexta-feira (22), com extensão do vínculo até junho de 2029. No clube inglês desde setembro de 2020, o defensor se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo e é peça fundamental na equipe comandada por Pep Guardiola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O português de 28 anos defendeu as cores do City em 223 partidas. Com dez títulos, incluindo quatro Premier League consecutivas e uma Champions, o zagueiro é um dos maiores vencedores da história do clube. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês na temporada 2020/21.

continua após a publicidade

— Estar aqui e assinar esse contrato meio que resume tudo. É uma grande celebração de tudo o que aconteceu. Todas as memórias que tenho neste clube, todos os títulos e todo esforço. É um momento especial. A maioria deles sempre vai ter um espaço no meu coração — disse Rúben Dias em entrevista ao site oficial do Manchester City.

Alguns ídolos ficam, outros dão adeus

Após uma temporada aquém do esperado, o Manchester City passa por uma intensa reformulação em seu elenco. Apesar da renovação de Rúben Dias, diversos ídolos e astros se despediram, como Kevin de Bruyne, Kyle Walker e, agora, o goleiro Ederson.

continua após a publicidade

Rúben Dias renova com o Manchester City até junho de 2029 (Foto: Divulgação/Manchester City)

Uma das grandes dinastias do futebol inglês, o Manchester City vive um momento delicado em seus recentes anos de glória. Na temporada passada, a equipe não conquistou títulos relevantes e, com isso, dúvidas surgiram em torno de seus jogadores. Na metade de 2024/25, o clube investiu pesado em contratações e, no início de 2025/26, vem se despedindo de nomes importantes de sua história.

Dessa forma, uma barca de estrelas pode estar em preparação. Após a venda de McAtee, Perrone, Kyle Walker, De Bruyne, Echeverri, Vitor Reis e Jack Grealish, outros jogadores também podem se despedir dos Citizens. Os brasileiros Ederson e Savinho são os principais destaques, mas Akanji, Nathan Aké, Gündogan e Kalvin Phillips também aparecem como possíveis saídas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.