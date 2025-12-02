Flamengo x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro pode levantar a taça no Maracanã após o jogo
Flamengo e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em jogo da 37ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão da TV Globo (televisão aberta), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Premiere
No jogo do primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 no Castelão. O Rubro-Negro fez bom primeiro tempo e abriu o placar com Arrascaeta. Na segunda etapa, porém, os donos da casa cresceram no duelo e buscaram o empate. Após cruzamento de Lucas Mugni, ex-Flamengo, Pedro Raul aproveitou falha de Rossi para igualar o marcador.
Ficha do jogo
Flamengo pode levantar a taça contra o Ceará
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) levará a taça do Brasileirão ao Maracanã para ser erguida pelo Flamengo caso o clube garanta o título. Basta uma vitória para o Rubro-Negro ser campeão, independentemente dos outros resultados. Se o Palmeiras não vencer o seu jogo, porém, a equipe de Filipe Luís ganhará o campeonato nacional até com derrota diante do Vozão.
O Ceará, no entanto, certamente fará o possível para, no mínimo, adiar a festa. O time alvinegro ainda luta contra o rebaixamento: 14º colocado, tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Internacional, primeiro time do Z4. Na última rodada, a equipe recebe o Palmeiras e, dessa vez, tentará ajudar indiretamente a confirmar o título rubro-negro.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CEARÁ
37ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e Ge TV
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.
