Acompanhe o resumo do 1º dia das finais da Diamond League 2025
Quarta-feira define os seis primeiros campeões da Diamond League
A grande final da Diamond League começa hoje, com 6 provas de campo. Neste primeiro dia, serão definidos os primeiros campeões em 32 disciplinas disputadas ao todo. Como destaques, os recordistas mundiais Mondo Duplantis e Yaroslava Mahuchikh participam. A primeira, o Salto com Vara para mulheres, termina com o domínio de um só país.
Salto com Vara feminino: Aproveitando que a aguardada tempestade não chegou a Zurique, conforme previsto, as 3 representantes americanas resolveram criar um Thunder Storm! Pódio completo para as americanas, com o ouro previsível para Katie Moon (campeã olímpica e bi- mundial), seguida de Sandy Morris e Emily Groove.
E seguimos, nossa jornada de hoje, com uma competição de peso, literalmente, os pesos pesados do atletismo duelam no arremesso de peso masculino, e em seguida a versão feminina desta prova.
Também entram em campo as esguias atletas do salto em altura feminino. Será que a ucraniana Mahuchickh, confirma seu favoritismo? E Morgan Lake, será que atinge a marca emblemática dos 2 metros?
Mais adiante teremos o início do Salto com vara masculino, trazendo o homeopático recordista mundial, Armand Duplantis. Será que acrescentará mais um centímetro em sua lista crescente de 12 recordes mundiais?
E, fechando o primeiro dia desta grande final, acompanharemos o salto em distância masculino, trazendo um duelo apertado entre Tentoglou (GRE) e companhia. São 6 improváveis possíveis vencedores!
