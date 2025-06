Brasil x Turquia na VNL feminina: saiba o horário e onde assistir

O Brasil enfrenta a Turquia pelo último jogo da segundo semana da VNL feminina. O confronto está marcado para este domingo (22), às 13h30 (de Brasília), em Istambul, e terá transmissão ao vivo da Sportv (canal fechado).

O Brasil venceu a República Dominicana no sábado (21) por 3 sets a 0, somando agora seis vitórias em sete jogos na competição — a única derrota foi para a Itália, por 3 a 0, no último jogo da Seleção na etapa do Rio de Janeiro.

A partida contra a equipe da casa também marcou o retorno da ponteira e capitã Gabi Guimarães, que, após uma temporada perfeita no voleibol italiano, se juntou ao elenco brasileiro em Istambul. Sua estreia no torneio internacional, no entanto, ocorreu no último set do jogo contra a República Dominicana.

A Turqueia, por sua vez, ainda não perdeu nenhuma partida na VNL e conta com o retorno de Vargas, principal peça ofensiva do elenco. A oposta ficou de fora da primeira semana para se recuperar da temporada turca, onde defendeu o Fenerbahçe Opet, e agora reforça a seleção.

Brasil x República Dominicana, pela VNL feminina 2025 (foto: volleyballworld)

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Turquia pela VNL feminina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Turquia

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: domingo, 22 de junho, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Istambul, na Turquia

👁️ Onde assistir: SporTV e VBTV