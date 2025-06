O Brasil venceu a República Dominicana com facilidade neste sábado (21) por 3 sets a 0 nas parciais 25 a 23, 25 a 18 e 25 a 20. O jogo marcou o segundo confronto da segunda semana da VNL feminina em Istambul, na Turquia. A ponteira e capitã brasileira, Gabi Guimarães fez sua estreia na competição quando entrou na reta final do terceiro e último set.

Como foi a partida?

1° set

O Brasil começou com um erro de saque de Júlia Bergmann, mas logo conseguiu entrar no ritmo das dominicanas para empatar em 7 a 7. A ponteira Ana Cristina liderou a virada ao conseguir um ace e abrir dois pontos de vantagem, fazendo 14 a 12. Na reta final do set, a República Dominicana cometeu erros em jogadas básicas, e a defesa brasileira teve um bom desempenho para fechar a parcial em 25 a 23.

2° set

A segunda etapa do jogo foi bastante parecida com a primeira. O Brasil começou atrás, errando ataques e saques, na metade do set, a Seleção reagiu e conseguiu a virada em 14 a 11. A oposta Tainara, foi destaque no ataque brasileiro nesta etapa, com 46% de aproveitamento na rede. A etapa terminou em 25 a 18 para o Brasil.

3° set

O terceiro set começou diferente, o Brasil saiu na frente abrindo três pontos de vantagem, que logo foram recuperados pelas dominincanas, empatando o jogo em 8 a 8. Na reta final do set, Gabi Guimarães entrou em quadra para aumentar o nível da defesa no fundo de quadra e ajudou a equipe a fechar em 25 a 20. Ana Cristina foi a maior pontuadora, com 26 pontos.

Próximo confronto do Brasil na VNL

BRASIL x TURQUIA - DOMINGO, 22 DE JUNHO | 13h30*

Da segunda semana, a Turquia foi a seleção que as brasileiras enfrentaram mais vezes na VNL. Foram oito jogos desde 2018. O Brasil venceu cinco dessas partidas, incluindo a última. Nas Olimpíadas de Paris 2024, as brasileiras saíram vitoriosas contra as turcas e levaram a medalha de Bronze. Esta será, provavelmente, a disputa mais difícil do Brasil na etapa.

*Os jogos serão transmitidos no SporTV 2 | Horários de Brasília