Polônia vence Japão com set de 39 pontos na Liga das Nações de Vôlei

Nesta quinta-feira (12), Polônia e Japão protagonizaram um duelo com final eletrizante pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. Em partida disputada em Xian, na China, a equipe europeia confirmou a vitória por 3 sets a 1 após levar a melhor no quarto set com placar incrível de 39 a 37 e duração de 45 minutos.

A primeira parcial já mostrou que o jogo não seria tão simples para a Polônia, líder do ranking mundial. O Japão chegou a ter o set point, com 24 a 20, mas viu o adversário crescer na reta final e buscar a virada por 27 a 25. No segundo set, nova vitória da Polônia, desta vez por 25 a 22. Os japoneses responderam, vencendo a terceira parcial por 25 a 18, e levaram a partida para o quarto set.

O melhor do jogo, porém, ficou para o final. A Polônia chegou primeiro ao set point, com 24 a 23 no placar, mas o Japão empatou com ponto que gerou bastante discussão em quadra. Em bloqueio japonês que foi para fora, a arbitragem marcou ponto para a Polônia, que seria o ponto do jogo. Porém, após revisão, foi identificado desvio no atacante polonês, empatando o set, que passaria dos 25 pontos.

A partir daí, as equipes trocaram pontos e se alternaram na liderança do placar, sem romper a vantagem mínima para fechar o set. Apesar de errar dois sets seguidos no final da parcial, a Polônia conseguiu manter a eficiência no bloqueio para fechar o set por 39 a 37, após longos 45 minutos. Ao todo, a equipe europeia anotou 14 pontos no fundamento.

Sets mais longos da VNL

O set mais longo da história da Liga das Nações de Vôlei, que começou a ser disputada em 2018, aconteceu em 2024, na partida entre Turquia e Alemanha. Na ocasião, as equipes permaneceram em quadra por 47 minutos apenas na segunda parcial, que terminou em 44 a 42 para os turcos. O recorde anterior era de 2023, em partida disputada entre Argentina e Estados Unidos, com vitória dos sul-americanos por 43 a 41 no quarto set.