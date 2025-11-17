menu hamburguer
Onde Assistir

Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do amistoso da Seleção

Jogo desta terça-feira (18) começa às 16h30 (de Brasília)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
16:30
Brasil x Tunísia jogam nesta terça-feira em Lille, na França (Arte: Lance!)
Diante da Tunísia, o Brasil faz nesta terça-feira (18) o último amistoso do ano. Depois da boa vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no sábado (15), a equipe do técnico Carlo Ancelotti tenta manter o embalo em partida que será disputada a partir das 16h30 (de Brasília) em Lille, na França.

➡️Clique para assistir Brasil x Tunísia

Ficha do jogo

escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
Escudo Tunísia
TUN
AMISTOSO
Data e Hora
Terça-feira, 18 de novembro, às 16h30 (de Brasília)
Local
Decathlon Stadium, em Lille (FRA)
Árbitro
Onde assistir
SporTV

Como de hábito, Ancelotti não revelou a equipe que irá a campo, mas antecipou duas mudanças. Com a lesão de Gabriel Magalhães, Éder Militão irá para a zaga. E, com isso, Wesley voltará a ter uma chance na lateral-direita. No decorrer da partida, a tendência é que ele dê chances para Vitor Roque e Fabinho.

O jogo desta terça-feira encerra o período de testes de Ancelotti. O treinador italiano já avisou que na próxima Data Fifa, em março de 2026, a intenção será convocar praticamente o grupo que ele pretende levar para Copa do Mundo. Em março, o Brasil vai enfrentar França e Croácia, em amistosos que acontecerão nos Estados Unidos.

➡️Escalação: Seleção terá mudanças em pelo menos duas posições diante da Tunísia

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti diz estar satisfeito com a formação atual da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Tunísia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brasil x Tunísia
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: Terça-feira, 18 de novembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Decathlon Stadium, em Lille (FRA)
👁️ Onde assistir: TV Globo, GETV (streaming) e SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Não informado
🚩 Assistentes: Não informado
📺 VAR: Não informado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.

continua após a publicidade

Tunísia (Técnico: Sami Trabelsi)
Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Adli; Skhiri, Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri.

