Brasil x Panamá de basquete: onde assistir e horário pelas Eliminatórias da AmeriCup

A seleção brasileira masculina de basquete encara a do Panamá pela quarta rodada das Eliminatórias da AmeriCup 2025, neste domingo (24), na Arena Guilherme Paraense, o "Mangueirinho", em Belém, no Pará. O duelo começa às 20h (de Brasília), com transmissão do canal ESPN 4 e do streaming Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Em jogo apertado, Brasil vence Uruguai pelas Eliminatórias da AmeriCup

Com três vitórias nos três primeiros jogos das Eliminatórias, o Brasil entra em quadra após vencer o Uruguai na partida passada, que praticamente garantiu a seleção na AmeriCup 2025, que será realizada na Nicarágua, ano que vem. Os três melhores de cada grupo se garantem no torneio. Já o Panamá venceu o confronto direto contra o Paraguai, resultado importante para se classificar para o torneio americano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil tem ausências para o duelo. Sem Didi Louzada, Lucas Dias, Alexey e Gui Deodato, cortados por lesão, e Raul Neto, que pediu dispensa da seleção, o técnico da seleção brasileira, Aleksandar Petrovic, convocou Adyel, Crescenzi, Ruan Miranda, Lucas Atauri e Reynan como substitutos.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA ✅

Brasil x Panamá

🗓️ Data: 24 de novembro de 2024, domingo

⏰ Horário: 20h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Arena Guilherme Paraense, o "Mangueirinho", em Belém, no Pará

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+