Convocação da Seleção: saiba horário e onde assistir ao anúncio da lista de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (25), às 15h30, a segunda lista de convocados da Seleção Brasileira desde que assumiu o comando do Brasil. O evento será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube. A expectativa é grande para saber quais serão os nomes escolhidos pelo italiano para os dois compromissos finais do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias. Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

Na tabela das Eliminatórias, a Argentina já confirmou o primeiro lugar com 35 pontos, enquanto Equador e Brasil aparecem logo atrás, ambos com 25, mas com os equatorianos levando vantagem nos critérios de desempate. Ainda assim, a seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.

Os adversários, porém, vivem cenários distintos. O Chile já não tem mais chances de classificação, o que deve tornar o duelo no Maracanã uma despedida amarga para os chilenos, enquanto a Bolívia, mesmo com campanha irregular, segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que promete dar ainda mais peso ao confronto.

Esta convocação será apenas a segunda de Carlo Ancelotti no comando da seleção. Em sua primeira lista, o treinador apostou na manutenção de jogadores experientes, como o goleiro Alisson e o zagueiro Marquinhos, além do retorno de Casemiro. Agora, a expectativa é para saber se o comandante seguirá essa linha ou se abrirá espaço para novos nomes.