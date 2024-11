Olimpíadas 2028: Snoop Dogg se oferece para produzir medalhas

O rapper estadunidense Snoop Dogg aproveitou o lançamento da sua nova linha de joias para se candidatar como designer das medalhas das Olimpíadas de 2028. Os próximos Jogos Olímpicos estão marcados para acontecer daqui a quatro anos, em Los Angeles, Estados Unidos, cidade natal do artista.

O astro do Hip Hop encurtou a relação com as Olimpíadas ao ser sensação na última edição de Paris-2024. Ele marcou presença em diversas modalidades, esbanjou carisma e se tornou o garoto-propaganda oficial dos Jogos de Los Angeles. Contudo, Snoop parece almeijar um feito maior e busca conseguir o direito de realizar o designer das próximas medalhas olímpicas.

- Deixe-me apresentar nossa oferta agora. As Olimpíadas, o COI, queremos fazer as medalhas para as Olimpíadas de 2028 - disse o rapper durante o lançamento da própria linha de joias de luxo.

Medalhas das Olimpíadas de 2028

A proposta de Snoop Dogg é desenvolver as medalhas em uma parceria com Carolyn Rafaelian, fundadora da Metal Alchemist, e Larry Jackson, cofundador da companhia de música gamma. O trio trabalhou junto na confecção da nova linha de joias "Lovechild", que foi assinada pelo rapper. Além disso, as joias usadas pelo artista nas aparições nas Olimpíadas de Paris também foram fruto da colaboração.

Cabe ao Comitê Organizados das Olimpíadas de Los Angeles selecionar o responsável por confeccionar as medalhas. Na última edição dos Jogos, a honraria de fabricar as peças desejadas pelos atletas ficou a cargo da joalheira LVMH Chaumet.