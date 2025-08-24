menu hamburguer
Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

imagem cameraNewcastle x Liverpool: segunda rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Newcastle (ING)
Dia 24/08/2025
10:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

Newcastle e Liverpool terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Premier League. A partida será realizada nesta segunda-feira (25), às 16h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Newcastle ⚪⚫

Em partida morna, com poucas oportunidades de gol, o Newcastle estreou fora de casa na Premier League com o empate em 0 a 0 contra o Aston Villa. O destaque ficou pelo time mandante, tanto positivo, com o goleiro Marco Bizot salvando o time nos primeiros minutos, quanto negativo, com o zagueiro Ezri Konsa expulso no segundo tempo, no melhor momento dos Villans no jogo.

Liverpool 🔴

Atual campeão do Campeonato Inglês, o Liverpool abriu a competição vencendo o Bournemouth por 4 a 2, em Anfield. Os Reds abriram o placar com Ekitike, enquanto Gakpo aumentou o marcador no início da segunda etapa. No entanto, os visitantes buscaram a igualdade com Semenyo, que balançou as redes duas vezes. Mas nos minutos finais, Chiesa e Salah sacramentaram a vitória dos mandantes.

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
2ª rodada
Premier League
Data e Hora
Segunda-feira, dia 25 de agosto, às 16h (de Brasília)
Local
St. James' Park, em Newcastle (ING)
Árbitro
Simon Hooper
Assistentes
Adrian Holmes, Simon Long e Tony Harrington (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR1) e Steven Meredith (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Liverpool
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Tony Harrington (quarto árbitro)
📺VAR: John Brooks (VAR1) e Steven Meredith (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn e Livramento; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton; Elanga, Anthony Gordon e Harvey Barnes.

❌ Desfalques: Alexander Isak e Matt Targett.
Dúvidas: Joe Willock.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, van Dijk e Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ekitiké.

❌ Desfalques: Jeremie Frimpong, Greddie Woodman e Bajcetic.
Dúvidas: Conor Bradley.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Salah comemora gol marcado pelo Liverpool contra o Bournemouth (Foto: Paul ELLIS/AFP)

