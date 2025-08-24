Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
Newcastle e Liverpool terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da Premier League. A partida será realizada nesta segunda-feira (25), às 16h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Newcastle ⚪⚫
Em partida morna, com poucas oportunidades de gol, o Newcastle estreou fora de casa na Premier League com o empate em 0 a 0 contra o Aston Villa. O destaque ficou pelo time mandante, tanto positivo, com o goleiro Marco Bizot salvando o time nos primeiros minutos, quanto negativo, com o zagueiro Ezri Konsa expulso no segundo tempo, no melhor momento dos Villans no jogo.
Liverpool 🔴
Atual campeão do Campeonato Inglês, o Liverpool abriu a competição vencendo o Bournemouth por 4 a 2, em Anfield. Os Reds abriram o placar com Ekitike, enquanto Gakpo aumentou o marcador no início da segunda etapa. No entanto, os visitantes buscaram a igualdade com Semenyo, que balançou as redes duas vezes. Mas nos minutos finais, Chiesa e Salah sacramentaram a vitória dos mandantes.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Liverpool
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Tony Harrington (quarto árbitro)
📺VAR: John Brooks (VAR1) e Steven Meredith (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn e Livramento; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton; Elanga, Anthony Gordon e Harvey Barnes.
❌ Desfalques: Alexander Isak e Matt Targett.
❓ Dúvidas: Joe Willock.
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, van Dijk e Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ekitiké.
❌ Desfalques: Jeremie Frimpong, Greddie Woodman e Bajcetic.
❓ Dúvidas: Conor Bradley.
