Inter de Milão x Torino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Confira as principais informações do duelo válido pela Série A do Calcio
- Matéria
- Mais Notícias
Inter de Milão e Torino terão os caminhos cruzados pela primeira rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada nesta segunda-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). O jogo terá transmissão da CazéTV e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir24/08/2025
- Futebol Internacional
Assista: Di Maria faz pintura em clássico argentino e leva estádio a loucura
Futebol Internacional24/08/2025
- Futebol Internacional
Guardiola é curto e grosso ao explicar ausência de Ederson no City
Futebol Internacional24/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Torino (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Torino
1ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Federico La Penna
🚩Assistentes: Pietro Dei Giudici, Alex Cavallina e Valerio Crezzini (quarto árbitro)
📺VAR: Daniele Paterna (VAR1) e Daniele Chiffi (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Christian Chivu)
Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Nicòlo Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.
❌ Desfalques: Calhanoglu, Taremi e Pio Esposito.
❓ Dúvidas: Davide Frattesi.
Torino (Técnico: Marco Baroni)
Israel, Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Casadei, Anjorin, Ngonga, Vlasic, Ginetis; Simeone.
❌ Desfalques: Perr Schuurs e Ardian Ismajli
❓ Dúvidas: Alieu Njie.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias