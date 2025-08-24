Inter de Milão e Torino terão os caminhos cruzados pela primeira rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada nesta segunda-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). O jogo terá transmissão da CazéTV e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Torino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 🆚 Torino

1ª rodada — Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Federico La Penna

🚩Assistentes: Pietro Dei Giudici, Alex Cavallina e Valerio Crezzini (quarto árbitro)

📺VAR: Daniele Paterna (VAR1) e Daniele Chiffi (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Christian Chivu)

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Nicòlo Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.

❌ Desfalques: Calhanoglu, Taremi e Pio Esposito.

❓ Dúvidas: Davide Frattesi.

Torino (Técnico: Marco Baroni)

Israel, Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Casadei, Anjorin, Ngonga, Vlasic, Ginetis; Simeone.

❌ Desfalques: Perr Schuurs e Ardian Ismajli

❓ Dúvidas: Alieu Njie.

