Onde Assistir

Inter de Milão x Torino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Confira as principais informações do duelo válido pela Série A do Calcio

imagem cameraInter de Milão x Torino: primeira rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Milão (ITA)
Dia 24/08/2025
11:55
  • Matéria
  Matéria

Inter de Milão e Torino terão os caminhos cruzados pela primeira rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada nesta segunda-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA). O jogo terá transmissão da CazéTV e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Inter de Milão-escudo-onde-assistir
INT
Escudo Torino
TOR
1ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
Segunda-feira, dia 25 de agosto, às 15h45 (de Brasília)
Local
San Siro, em Milão (ITA)
Árbitro
Federico La Penna
Assistentes
Pietro Dei Giudici, Alex Cavallina e Valerio Crezzini (quarto árbitro)
Var
Daniele Paterna (VAR1) e Daniele Chiffi (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão e Torino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Torino
1ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Federico La Penna
🚩Assistentes: Pietro Dei Giudici, Alex Cavallina e Valerio Crezzini (quarto árbitro)
📺VAR: Daniele Paterna (VAR1) e Daniele Chiffi (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão (Técnico: Christian Chivu)
Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Nicòlo Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.

❌ Desfalques: Calhanoglu, Taremi e Pio Esposito.
Dúvidas: Davide Frattesi.

Torino (Técnico: Marco Baroni)
Israel, Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Casadei, Anjorin, Ngonga, Vlasic, Ginetis; Simeone.

❌ Desfalques: Perr Schuurs e Ardian Ismajli
Dúvidas: Alieu Njie.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Francesco Esposito comemora gol no jogo da Inter de Milão contra o River Plate
Francesco Esposito comemora gol no jogo da Inter de Milão contra o River Plate (Foto: Pablo Porciúncula/ AFP)

