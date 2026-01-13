menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brasil x México na semifinal da Kings World Cup: confira horário e onde assistir

Partida acontece nesta quinta-feira (15)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/01/2026
22:25
Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
imagem cameraKaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após uma goleada tranquila sobre a Itália, o Brasil avançou à semifinal da Kings World Cup. Em busca de uma vaga na decisão, a equipe enfrenta o México nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília). O duelo acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP), e tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

➡️ México elimina França, e Brasil vence por 10 gols: o dia da Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.

Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

➡️ Veja os lances de Brasil x Itália nas quartas da Kings World Cup

Já o México, nas quartas de final, passou pela França. Apesar de um início de jogo equilibrado, os mexicanos logo mostraram sua eficiência no ataque e abriram 4 a 2. A partir daí, a França não conseguiu conter o adversário e viu o México vencer por 8 a 4.

➡️ Brasil dá show e atropela a Itália na Kings World Cup

Confira a agenda da Kings World Cup

Quartas de final

  • Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
  • Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)

Semifinais

  • Chile ou Alemanha x Espanha ou EUA - quinta-feira (15), às 18h (de Brasília)
  • México x Brasil - quinta-feira (15), às 19h (de Brasília)

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

