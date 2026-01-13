Brasil x México na semifinal da Kings World Cup: confira horário e onde assistir
Partida acontece nesta quinta-feira (15)
Após uma goleada tranquila sobre a Itália, o Brasil avançou à semifinal da Kings World Cup. Em busca de uma vaga na decisão, a equipe enfrenta o México nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília). O duelo acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP), e tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.
Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
Já o México, nas quartas de final, passou pela França. Apesar de um início de jogo equilibrado, os mexicanos logo mostraram sua eficiência no ataque e abriram 4 a 2. A partir daí, a França não conseguiu conter o adversário e viu o México vencer por 8 a 4.
Confira a agenda da Kings World Cup
Quartas de final
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)
Semifinais
- Chile ou Alemanha x Espanha ou EUA - quinta-feira (15), às 18h (de Brasília)
- México x Brasil - quinta-feira (15), às 19h (de Brasília)
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
