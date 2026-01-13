México elimina França, e Brasil vence por 10 gols: o dia da Kings World Cup
Confrontos foram válidos pelas quartas de final da competição
Esta terça-feira (13) marcou o primeiro dia de disputas das quartas de final da Kings World Cup. Na Trident Arena, em Guarulhos (SP), o México conquistou a vaga na semi ao eliminar a França, e o Brasil aplicou uma goleada de 15 a 5 na Itália.
Brasil dá show e atropela a Itália na Kings World Cup
Apesar de um início de jogo equilibrado, o México logo mostrou sua eficiência no ataque e abriu 4 a 2. A partir daí, a França não conseguiu conter o adversário e viu a equipe mexicana vencer por 8 a 4. Os franceses ainda desperdiçaram o "pênalti do presidente" no primeiro tempo.
Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro show verde-amarelo em quadra. A Seleção não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até as quartas e, segura, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
Na semifinal da Kings World Cup, Brasil e México medirão forças em busca de uma vaga na grande final, que está marcada para sábado (17), no Allianz Parque. A Seleção Brasileira joga pelo bicampeonato mundial.
Confira a agenda da Kings World Cup
Quartas de final
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)
Semifinais
- Chile ou Alemanha x Espanha ou EUA - quinta-feira (15), às 18h (de Brasília)
- México x Brasil - quinta-feira (15), às 19h (de Brasília)
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
