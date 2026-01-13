menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

México elimina França, e Brasil vence por 10 gols: o dia da Kings World Cup

Confrontos foram válidos pelas quartas de final da competição

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/01/2026
21:57
Atualizado há 1 minutos
Brasil na Kings World Cup 2026 (Foto: Reprodução)
Brasil na Kings World Cup 2026 (Foto: Reprodução)
Esta terça-feira (13) marcou o primeiro dia de disputas das quartas de final da Kings World Cup. Na Trident Arena, em Guarulhos (SP), o México conquistou a vaga na semi ao eliminar a França, e o Brasil aplicou uma goleada de 15 a 5 na Itália.

➡️ Brasil dá show e atropela a Itália na Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Apesar de um início de jogo equilibrado, o México logo mostrou sua eficiência no ataque e abriu 4 a 2. A partir daí, a França não conseguiu conter o adversário e viu a equipe mexicana vencer por 8 a 4. Os franceses ainda desperdiçaram o "pênalti do presidente" no primeiro tempo.

➡️ Veja os lances de Brasil x Itália nas quartas da Kings World Cup

Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro show verde-amarelo em quadra. A Seleção não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até as quartas e, segura, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

Na semifinal da Kings World Cup, Brasil e México medirão forças em busca de uma vaga na grande final, que está marcada para sábado (17), no Allianz Parque. A Seleção Brasileira joga pelo bicampeonato mundial.

Confira a agenda da Kings World Cup

Quartas de final

  • Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
  • Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)

Semifinais

  • Chile ou Alemanha x Espanha ou EUA - quinta-feira (15), às 18h (de Brasília)
  • México x Brasil - quinta-feira (15), às 19h (de Brasília)

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

