AO VIVO: Acompanhe Brasil x México na semifinal da Kings World Cup
Seleção Brasileira busca o bicampeonato mundial
Nesta quinta-feira (15), o Brasil continua sua caminhada em busca do bicampeonato da Kings World Cup. Na Trident Arena, a partir das 19h (de Brasília), a Seleção enfrenta o México em partida válida pela semifinal da competição. O duelo tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
No jogo de hoje, Gaules será o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", como decidido pela comissão técnica. O streamer já cobrou uma penalidade no confronto de estreia com a Espanha, e acabou desperdiçando.
A campanha do Brasil até a semifinal
A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.
Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
Confira a agenda da Kings World Cup
Quartas de final
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)
Semifinais
- Chile ou Alemanha x Espanha ou EUA - quinta-feira (15), às 18h (de Brasília)
- México x Brasil - quinta-feira (15), às 19h (de Brasília)
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
