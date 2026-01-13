Brasil dá show e atropela a Itália na Kings World Cup
A torcida lotou as arquibancadas e levou balões e bandeiras para apoiar
A Seleção Brasileira venceu a Itália por 15 a 5 nesta terça-feira (13) e avançou para a semifinal da Kings World Cup Nations. A partida foi disputada na Trident Arena, em Guarulhos (SP).
O Brasil foi dominante deste o primeiro segundo, fazendo com que a Itália tivesse poucas oportunidades. Kelvin Oliveira foi o grande nome do jogo com três gols marcados.
Como foi o jogo válido pelas quartas da Kings World Cup?
Lipão venceu a primeira disputa de bola e abriu o placar para o Brasil poucos segundos depois. A resposta italiana veio na mesma moeda: em um contra-ataque rápido, Alessandro Coelho igualou o marcador. Com o jogo truncado, Lipão brilhou novamente e anotou seu segundo gol na partida.
A dinâmica mudou quando a primeira "carta secreta" do jogo foi revelada: Kelvin recebeu a braçadeira de gol duplo. Na sequência, o presidente da equipe converteu um pênalti, ampliando a vantagem. Na metade do primeiro tempo, a Itália parecia perdida em campo, enquanto a torcida brasileira pressionava a cada erro dos europeus.
Pouco depois, Kelvin fez valer o uso da braçadeira e marcou um belo gol que, pelo bônus, valeu por dois, fechando o placar em 5 a 1.
O sétimo saiu dos pés de Luan 'Mestre', após driblar o goleiro e ficar sozinho na cara do gol, levando a torcida a loucura. Em seguida, Lipão marcou seu terceiro e Éverton Lipe ampliou ainda mais.
O segundo da Itália saiu após um erro no ataque brasileiro, que ficou tocando a bola fora da área e acabou perdendo para a zaga, que bateu do meio do campo já que a Seleção estava sem goleiro. Para compensar, Kelvin fez o décimo.
Logo após, a Itália abriu sua carta secreta e o camisa 10 italiano silenciou a torcida ao acertar o pênalti. A defesa brasileira teve mais algumas falhas, dando mais oportunidades, por outro lado, o ataque continuava a ser efetivo.
Após o apito final, a arquibancada veio abaixo e os jogadores pularam na torcida para comemorar a vitória.
