AO VIVO: Acompanhe Brasil x Itália nas quartas da Kings World Cup

Nesta terça-feira (13), o Brasil enfrenta a Itália em busca de uma vaga na semifinal da Kings World Cup. Na Trident Arena, em Guarulhos (SP), os times medem forças a partir das 19h (de Brasília). A partida tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. ITA 5 X 13 BRA

Acompanhe o jogo

Segundo tempo

Gol de falta da Itália

A Itália marca o quarto, mas, logo depois, o Brasil amplia

Lipão marca mais um para o Brasil!

Esaú defende a cobrança!!!!

Agora, é hora do "pênalti do presidente" para a Itália

Ele bate bem e converte! É o terceiro gol italiano

Carta secreta da Itália dá direito à cobrança de pênalti

A Seleção chega ao décimo gol!

Boa defesa de Esaú!

A Itália marca o segundo!

Primeiro tempo

Final da primeira etapa!

Ton marca para a Seleção!!!

A partir de agora e até o minuto 20, cada gol vale dois

É passeio... O sexto gol do Brasil!

MAIS UM DO BRASIL!!!!!! A marcação alta funcionando!

É gol do K9!!!!!! Como é jogador estrela, vale dois!!!

Gol anulado

Árbitro verifica se a bola pegou na mão de Leleti

É mais um do Brasa! Vamos!!!!! Leleti é o nome dele!

Ele bate muito bem e converte!!! É o terceiro do Brasil!

Cerol vai a campo para bater o "pênalti do presidente"

Seleção tira a carta de "jogador estrela". A braçadeira, como virou costume, vai para o Kelvin Oliveira

É o segundo do Brasil!!! Lipão!

Itália empata

Antes do primeiro minuto, o Brasil já abre o placar com gol de Vitão!

Começa a partida!

PRÉ-JOGO: Momento do Hino Nacional!

PRÉ-JOGO: Seleção em campo para aquecimento!

PRÉ-JOGO: Torcida brasileira em peso na Trident Arena aguardando a partida do Brasil!

Na partida de hoje, Cerol será o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", como decidido pela comissão técnica.

Como chegam os times?

A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.

Já os italianos chegam como uma das grandes potências do torneio após goleadas expressivas: venceram a França por 8 a 0, a Polônia por 7 a 3 e a Indonésia por 14 a 2.

Brasil vence Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

