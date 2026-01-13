AO VIVO: Acompanhe Brasil x Itália nas quartas da Kings World Cup
Partida tem início às 19h (de Brasília); a Seleção busca o bicampeonato mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (13), o Brasil enfrenta a Itália em busca de uma vaga na semifinal da Kings World Cup. Na Trident Arena, em Guarulhos (SP), os times medem forças a partir das 19h (de Brasília). A partida tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. ITA 5 X 13 BRA
Com Itália favorita, Brasil busca vaga na semi da Kings Cup; veja confrontos
Mais Esportes
Confusão, chuva de gols e amasso brasileiro: o décimo dia da Kings World Cup
Mais Esportes
Quartas de final Kings World Nations definidas; veja o adversário do Brasil
Mais Esportes
➡️ Confusão, chuva de gols e amasso brasileiro: o décimo dia da Kings World Cup
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe o jogo
Segundo tempo
- Gol de falta da Itália
- A Itália marca o quarto, mas, logo depois, o Brasil amplia
- Lipão marca mais um para o Brasil!
- Esaú defende a cobrança!!!!
- Agora, é hora do "pênalti do presidente" para a Itália
- Ele bate bem e converte! É o terceiro gol italiano
- Carta secreta da Itália dá direito à cobrança de pênalti
- A Seleção chega ao décimo gol!
- Boa defesa de Esaú!
- A Itália marca o segundo!
Primeiro tempo
- Final da primeira etapa!
- Ton marca para a Seleção!!!
- A partir de agora e até o minuto 20, cada gol vale dois
- É passeio... O sexto gol do Brasil!
- MAIS UM DO BRASIL!!!!!! A marcação alta funcionando!
- É gol do K9!!!!!! Como é jogador estrela, vale dois!!!
- Gol anulado
- Árbitro verifica se a bola pegou na mão de Leleti
- É mais um do Brasa! Vamos!!!!! Leleti é o nome dele!
- Ele bate muito bem e converte!!! É o terceiro do Brasil!
- Cerol vai a campo para bater o "pênalti do presidente"
- Seleção tira a carta de "jogador estrela". A braçadeira, como virou costume, vai para o Kelvin Oliveira
- É o segundo do Brasil!!! Lipão!
- Itália empata
- Antes do primeiro minuto, o Brasil já abre o placar com gol de Vitão!
- Começa a partida!
PRÉ-JOGO: Momento do Hino Nacional!
PRÉ-JOGO: Seleção em campo para aquecimento!
PRÉ-JOGO: Torcida brasileira em peso na Trident Arena aguardando a partida do Brasil!
Na partida de hoje, Cerol será o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", como decidido pela comissão técnica.
➡️ Com Itália favorita, Brasil busca vaga na semi da Kings Cup; veja confrontos
➡️ Ao som de 'Brasil oê olê olê', Seleção goleia e avança na Kings World Cup
Como chegam os times?
A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.
Já os italianos chegam como uma das grandes potências do torneio após goleadas expressivas: venceram a França por 8 a 0, a Polônia por 7 a 3 e a Indonésia por 14 a 2.
Confira os confrontos das quartas de final
- México x França - terça-feira (13), às 18h (de Brasília)
- Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h (de Brasília)
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)
Agenda da Kings World Cup
Quartas de final
- México x França - terça-feira (13), às 18h (de Brasília)
- Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h (de Brasília)
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)
Semifinais
- Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
- Matéria
- Mais Notícias