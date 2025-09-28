Quem são as joias do Palmeiras que brilharam na estreia do Brasil no Mundial sub-20

Apesar do empate neste domingo (28) em 2 a 2 com o México, pelo Mundial Sub-20, dois jogadores da Seleção Brasileira se destacaram na partida que marcou a estreia do time comandado por Ramon Menezes na competição. Rafael Coutinho e Luighi foram os responsáveis pelo empate e também pela virada do time do Brasil, que chegou a ficar na frente do placar, mas acabou cedendo o empate para a seleção mexicana no fim do segundo tempo.

Os dois jogadores têm algo em comum: defendem as cores do Palmeiras. E o curioso é que o gol de Luighi, o segundo da Seleção, saiu justamente de uma jogada com três dos quatro atletas do time paulista convocados para o Mundial. Lateral cobrado por Gilberto, desvio de Erick Belé de cabeça e toque providencial de Luighi para balançar a rede.

Quem é Rafael Coutinho?

Rafael Coutinho tem apenas 19 anos e atua como volante. O jogador, da base do Palmeiras, já tem dez títulos vestindo a camisa da equipe paulista desde que chegou ao Palestra Itália há quatro anos. As principais conquistas são o bicampeonato brasileiro sub-20 (2024 e 2025), bicampeão brasileiro sub-17 (2022 e 2023) e o bicampeonato da Copa do Brasil sub-17 (2022 e 2023).

O jogador é da Bahia, nasceu em Itabuna, interior do estado. Coutinho se destaca por ser um volante canhoto, caracaterística rara na posição.

Luighi foi o responsável pela virada do Brasil

Já Luighi entrou na etapa final e quase foi o herói do jogo. Foi o atacante que marcou o segundo gol da Seleção Brasileira virando o jogo. Na ocasião, o Brasil estava vencendo a partida por 2 a 1. Faltando poucos minutos, a seleção mexicana acabou empatando o jogo por 2 a 2.

Também da base do Palmeiras, Luighi tem mais tempo de Palestra Itália do que Rafael Coutinho. O atacante está no clube desde 2016 e tem três títulos de campeão brasileiro pelas categorias de base do Verdão. O melhor ano do jogador foi em 2023, quando chegou a marcar quase um gol por partida, sendo o artilheiro do Brasileirão Sub-17, com 21 gols.

Na segunda partida do Grupo C do Mundial sub-20, o Brasil vai enfrentar o Marrocos, também em Santiago. O confronto será na próxima quarta-feira (1), às 20h (de Brasília). Os africanos venceram a partida de estreia contra a Espanha por 2 a 0 e são os líderes do grupo. E para vencer o próximo compromisso, o Brasil vai precisar do talento de Luighi e Rafael Coutinho.

