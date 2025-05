Brasil x Espanha na Copa de Futebol de Areia: veja onde assistir

Ficha do jogo BRA ESP Futebol de Areia Quartas de final da Copa do Mundo Data e Hora 13h30 (de Brasília) Local Seychelles Árbitro Onde assistir

Classificado em primeiro lugar no Grupo D, com vitórias sobre El Salvador, Itália e goleada pra cima de Omã, o Brasil disputa as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, nesta quinta-feira (8), às 13h30 (de Brasília). A seleção do técnico Marco Octávio enfrenta a Espanha, segunda colocada do Grupo C, em Seychelles, no Leste da África. A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA). ➡️ Assista ao vivo na Cazé TV

Atual campeão e em busca do heptacampeonato, o Brasil vem de nove vitórias consecutivas no torneio. Filho de um dos grandes nomes da história da modalidade, Benjamim, uma das armas da seleção é Benjinha:

Benjinha, um dos trunfos do Brasil na Copa de Futebol de Areia



- Estou em êxtase aqui. Emocionado. Sempre tive o sonho de jogar uma Copa do Mundo pelo pai que eu tenho, pelo legado que eu tenho dentro de casa. Realizar esse sonho é motivo de muita emoção, e ajudar com gols é inexplicável. Eu venho me cobrando por isso. O mais bonito disso tudo é ver o time todo me abraçar. Todo mundo é muito importante. Sou filho do Benjamin, sim, com muito orgulho, e vou desfrutar disso cada vez mais.

Benjinha, camisa 2, celebra o 10º gol do Brasil nos 11 a 1 sobre Omã (Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)

A Espanha, por sua vez, se classificou graças à vitória por 8 a 3 sobre o Taiti, na terceira e última rodada da fase de grupos



- Estou muito satisfeito com o trabalho da equipe nesta noite e orgulhoso por conquistarmos a vaga à próxima fase - disse Ramy Saghdani, da Espanha.

Confira as quartas de final, todas nesta quinta:

Bielorrússia x Irã (8h de Brasília)

Portugal x Japão (9h30 de Brasília)

Senegal x Itália (12h, de Brasília)



Tudo sobre Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Futebol de Areia

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Omã

Grupos (D) — Copa do Mundo de Futebol de Areia

📆 Data e horário: quinta, dia 8 de maio, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+

