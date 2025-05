Treinador projeta Brasil vs. Espanha na Copa de Futebol de Areia

A Seleção Brasileira de Futebol de Areia goleou a seleção de Omã nesta terça-feira (6). Já classificada para as quartas de final do torneio, o Brasil se prepara para o confronto contra a Espanha, na quinta-feira. Marco Octávio, treinador da Seleção, confia no time, mas com responsabilidade com os espanhóis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Vamos com muita confiança, mas com responsabilidade e muito respeito ao nosso próximo adversário. É aquela fase que não pode ter erro — declarou o treinador à "CBF TV".

Marco Octavio é treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Areia (Foto: Alex Grimm / FIFA / FIFA via Getty Images)

O treinador destacou que irá conversar com os jogadores sobre a importância da defesa no jogo contra a seleção espanhola:

— A gente vai conscientizar nossos jogadores de que temos que ir para o próximo jogo com muita concentração, entrega no campo defensivo. Nosso DNA de jogar bonito e fazer gols está dentro da nossa pele, mas temos que ter humildade para defender bem para a gente conseguir ir cada vez mais longe na competição.

continua após a publicidade

➡️ Avassalador, Brasil faz 11 gols sobre Omã pela Copa de futebol de areia

Na fase de grupos, Brasil fez boa campanha

Durante a fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de Areia, o Brasil levou somente seis gols e fez uma boa defesa. O destaque da seleção foi o jogo contra o Omã, em que a Seleção Brasileira fechou o placar em 11 a 1. Agora, o Brasil precisa sair bem no mata-mata para conquistar o tão sonhado hepta. O treinador destaca o foco da Seleção na defesa:

— Desde que começamos a preparação, focamos muito nisso. Temos uma meta de gols tomados por jogo, mas temos que dar mérito aos nossos adversários. O mais importante é ter a humildade de que a gente tem que focar em defender a nossa baliza, em jogar com o coração, emoção, com o nosso DNA, quando estivermos com a bola. Fatalmente vamos fazer gols e, se Deus quiser, tentar passar para mais uma fase na Copa do Mundo — finalizou.