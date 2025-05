Já classificado para a próxima fase da Copa do Mundo de Futebol de Areia, o Brasil enfrentou o Omã nesta terça-feira (6) e conseguiu vitória tranquila por impressionantes 11 a 1, em partida disputada na The Paradise Arena, na cidade de Victoria (SEY). Os gols foram marcados por Edson Hulk, Rodrigo, Thanger, Brendo (2), Benjinha (2) e Catarino (3) e Mauricinho.

Thanger deixou o seu gol contra o Omã (Foto: Divulgação/FIFA)

Como foi o jogo

1º tempo

O Brasil teve um início avassalador, sem dar chances para a seleção de Omã, com quatro gols marcados no primeiro período. Edson Hulk abriu o placar em bela cobrança de falta, deslocando o goleiro. Na sequência, Rodrigo ampliou a vantagem, com golaço de bicicleta.

O terceiro gol veio dos pés de Thanger, que acertou chutaço de longe. Brendo foi o responsável por fechar a conta no primeiro período, mandando de cabeça para o fundo do gol, na sobra.

2º tempo

Já garantido na próxima fase e goleando o adversário, o Brasil se preservou no segundo período e aproveitou para administrar a vantagem. Omã até chegou a balançar as redes tentando diminuir o placar, mas o juiz assinalou falta no lance.

3º tempo

A situação de Omã ficou mais complicada com a expulsão de Al Muraiki, após cometer falta em Benjinha, logo no início do terceiro período. O quinto gol veio dos pés do próprio Benjinha, na cobrança de falta, de longe. O Brasil mal deu tempo para a recuperação de Omã e logo emendou o sexto gol com Catarino, colocando 6 a 0 no placar.

Brendo sofreu falta perigosíssima do goleiro e converteu com um chutaço, marcando o sétimo do Brasil. A seleção de Omã ainda conseguiu diminuir com Sami Al Bulushi, mas sofreu o oitavo gol com Catarino. Sem tirar o pé, o Brasil ampliou ainda mais o placar, com gols de Mauricinho, Catarino e Benjinha.