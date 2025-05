No duelo entre o campeão da Copa América e o último vencedor da Concacaf, o Brasil começou com o pé direito a Copa do Mundo de futebol de areia. Nesta sexta-feira (2), com gols de Rodrigo, Thanger (de bicicleta) e Lucão, a Seleção derrotou El Salvador por 3 a 1, em Seychelles. O time do técnico Marco Octavio, que está em busca do heptacampeonato, volta à quadra no domingo, para enfrentar a Itália.

- Quero parabenizar toda a equipe pela determinação, pelo foco e pela garra. Isso é o Brasil. Toda bola tem que ganhar a dividida. Se tiver oportunidade, tem que colocar na caixinha e tem que defender muito igual defendemos hoje. Obrigado a todos torcendo e espero fazer uma partida muito boa contra a Itália para conquistarmos mais 3 pontos - disse o camisa 9, Rodrigo, ao Sportv.

A seleção brasileira iniciou o jogo carimbando o travessão adversário. Rodrigo abriu o placar a 6m50s do fim do primeiro período, que terminou com a vitória por 1 a 0. Minutos antes do gol, Bobô, goleiro brasileiro, fez uma boa defesa em chute do Portillo.

No início do segundo período, Heber Ramos empatou para El Salvador. Apesar da pressão do Brasil na busca pelo segundo gol, esse período terminou empatado.

Com um belo gol de bicicleta de Thanger, após assistência de Bobô, o Brasil voltou à frente do placar, a 9m17s do fim do terceiro período. E chegou ao terceiro gol a 7m36s do fim do peíodo, com Lucão. Na comemoração, o jogador fez o 'L', em homenagem à filha, Laura.

Itália também vence na estreia

Mais cedo, na abertura do Grupo D, o mesmo do Brasil, a Itália derrotou Omã por 7 a 4.

O ala Brendo está confiante para a seleção, atual campeã, defender o título:



- Mantivemos o mesmo padrão. Os treinamentos têm tido um nível muito alto. Todo mundo está dando tudo de si, dedicando-se ao máximo, treinando duro. A Seleção chega muito forte para esta Copa. Não temos mais o Bruno Xavier, Datinha, mas o Lucão está de volta, Thanger e Antônio estão muito bem. Nosso time está muito confiante. Muito unido. O clima é realmente positivo. Não queremos nada além do título, e vamos dar tudo que temos para vencer.

Confiança à parte, o ala não prevê facilidades neste início de competição:

- É um grupo muito duro. El Salvador é um grande time, são os campeões da Concacaf. Não é fácil vencer esse título. O Omã também é muito forte. E aí temos a Itália, que enfrentamos na final da última Copa do Mundo, que tem ótimos jogadores e um ótimo time. Se escorregarmos, ficaremos fora. É um grupo muito perigoso.

Abaixo, as estrelas da nossa seleção de futebol de areia

Rodrigo, pivô

Um dos principais é o pivô rodrigo. Ele faz parte dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos do Brasil. Com a seleção, ele já venceu as copas de 2017 e 2024. Rodrigo conquistou o título de melhor jogador na competição do ano passado.

Rodrigo durante jogo de futebol de areia (Foto: Reprodução/Instagram @r9_rodrigo)

O estreante Emerson Cerna

Emerson Cerna foi Artilheiro e MVP nas eliminatórias da Concaf. Ele faz a estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia neste ano e é um bom jogador para ficar de olho na competição.

Bobô, goleiro

Bobô já foi eleito algumas vezes como melhor goleiro em competições de futebol de areia. Ele recebeu a Luva de Ouro na última Copa, em 2024.

Catarino, fixo

O fixo Diogo Catarino conquistou a Copa do Mundo em 2017, Copa América de 2016, Mundialito de 2016 e 2017, e a medalha de ouro nos Jogos Mundiais de Praia em 2019. Sobre a estreia do Brasil no campeonato, ele disse:

— Será um jogo muito difícil. El Salvador é um adversário forte e com muita história. Mas estamos muito bem preparados, o clima no elenco está ótimo e estamos prontos para começar bem.

Catarino é jogador da seleção de futebol de areia (Foto: Reprodução / Fifa)

Benjamin Jr, ala

Benjamin Jr. é filho da lenda do futebol de areia brasileiro, Benjamin. O pai possui duas Bolas de Prata, uma Bola de Bronze e foi vice-artilheiro da Copa do Mundo uma vez.

