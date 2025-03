Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Brasil recebe a Colômbia nesta quinta-feira (20) pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e do Sportv (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Sportv

A Seleção Brasileira ocupa a quinta posição na tabela com 18 pontos, apenas um ponto atrás dos colombianos. Nos últimos cinco confrontos, o Brasil conquistou duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Dorival Júnior não vai poder contar com Neymar, Danilo e Ederson, que foram convocados mas não estavam em condições de atuar pela Seleção e foram substituídos por Endrick, Alex Sandro e Lucas Perri. Raphinha, atacante do Barcelona, é um dos principais nomes do elenco e a expectativa em relação ao jogador é alta.

A Colômbia, por sua vez, está em quarto lugar e venceu apenas dois dos últimos cinco confrontos. O técnico Néstor Lorenzo não poderá contar com Jhon Durán, que cumpre suspensão. O atacante do Fluminense, Jhon Arias, pode entrar como titular, mas está pendurado.

(Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP)

Confira as informações do jogo entre Brasil e Colômbia

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

13° RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS DA COPA DO MUNDO 2026

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília;

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Alisson; Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana (Alex Sandro); Gerson (André), Bruno Guimarães, Savinho, Raphinha; Vini Jr., Rodrygo.

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz (Arias), Dávinson Sánchez, Lucumi e Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Portilla e Juan Quintero; Luis Diaz, Jhon Arias e Rafael Borré.