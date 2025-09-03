Brasil x Chile: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, para duelo com o Chile válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A TV Globo e o SporTV transmitirão o confronto. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo:

Ancelotti: 'Quero jogadores de equipe, e não que joguem bem individualmente'

O Brasil já está classificado para a próxima edição do Mundial, mas mira melhorar a campanha nas Eliminatórias e terminar na segunda colocação. A liderança não pode mais ser tirada da Argentina, com dez pontos de vantagem faltando dois jogos.

Ficha do jogo BRA CHI 17ª RODADA ELIMINATÓRIAS - AMÉRICA DO SUL Data e Hora quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro Árbitro Alexis Herrera (VEN) Assistentes Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN) Var Ángel Arteaga (VEN) Onde assistir

O técnico Carlo Ancelotti, de olho na preparação para o duelo, comandou três atividades de preparação na Granja Comary. A tendência é que a Seleção vá a campo com: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos: Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

Do outro lado, o Chile, do técnico interino Nicolás Córdova, que assumiu o posto após a demissão de Ricardo Gareca, vive grave crise. Já sem chances, na última colocação, "La Roja" vai para a terceira ausência consecutiva em Copa do Mundo.

A partida no Maracanã será a última exibição da Seleção Brasileira no país antes da Copa do Mundo. O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que, além da última rodada, fora de casa, contra a Bolívia, todos os amistosos de preparação serão no exterior.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)

Vigouroux, Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Echeverría e Suazo; Assad, Lucas Cepeda e Aravena.