Brasil x Chile: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Seleção Brasileira jogará pela última vez no país antes da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, para duelo com o Chile válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A TV Globo e o SporTV transmitirão o confronto. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo:
O Brasil já está classificado para a próxima edição do Mundial, mas mira melhorar a campanha nas Eliminatórias e terminar na segunda colocação. A liderança não pode mais ser tirada da Argentina, com dez pontos de vantagem faltando dois jogos.
Ficha do jogo
O técnico Carlo Ancelotti, de olho na preparação para o duelo, comandou três atividades de preparação na Granja Comary. A tendência é que a Seleção vá a campo com: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos: Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.
Do outro lado, o Chile, do técnico interino Nicolás Córdova, que assumiu o posto após a demissão de Ricardo Gareca, vive grave crise. Já sem chances, na última colocação, "La Roja" vai para a terceira ausência consecutiva em Copa do Mundo.
A partida no Maracanã será a última exibição da Seleção Brasileira no país antes da Copa do Mundo. O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que, além da última rodada, fora de casa, contra a Bolívia, todos os amistosos de preparação serão no exterior.
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X CHILE
17ª RODADA - ELIMINATÓRIAS
📍Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
🗓️ Data e hora: quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília)
📺 Onde assistir: TV Globo
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Ángel Arteaga (VEN)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.
CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)
Vigouroux, Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Echeverría e Suazo; Assad, Lucas Cepeda e Aravena.
