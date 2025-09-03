menu hamburguer
Brasil x Chile: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Seleção Brasileira jogará pela última vez no país antes da Copa do Mundo

Brasil x Chile será disputado no Maracanã (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBrasil x Chile será disputado no Maracanã (Foto: Arte/Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
20:56
A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, para duelo com o Chile válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A TV Globo e o SporTV transmitirão o confronto. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo:

O Brasil já está classificado para a próxima edição do Mundial, mas mira melhorar a campanha nas Eliminatórias e terminar na segunda colocação. A liderança não pode mais ser tirada da Argentina, com dez pontos de vantagem faltando dois jogos.

Ficha do jogo

escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
escudo chile
CHI
17ª RODADA
ELIMINATÓRIAS - AMÉRICA DO SUL
Data e Hora
quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, no Rio de Janeiro
Árbitro
Alexis Herrera (VEN)
Assistentes
Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
Var
Ángel Arteaga (VEN)
Onde assistir

O técnico Carlo Ancelotti, de olho na preparação para o duelo, comandou três atividades de preparação na Granja Comary. A tendência é que a Seleção vá a campo com: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos: Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

Do outro lado, o Chile, do técnico interino Nicolás Córdova, que assumiu o posto após a demissão de Ricardo Gareca, vive grave crise. Já sem chances, na última colocação, "La Roja" vai para a terceira ausência consecutiva em Copa do Mundo.

A partida no Maracanã será a última exibição da Seleção Brasileira no país antes da Copa do Mundo. O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que, além da última rodada, fora de casa, contra a Bolívia, todos os amistosos de preparação serão no exterior.

Veja mais sobre Brasil x Chile:

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X CHILE

17ª RODADA - ELIMINATÓRIAS

📍Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
🗓️ Data e hora: quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília)
📺 Onde assistir: TV Globo
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Ángel Arteaga (VEN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)

Vigouroux, Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Echeverría e Suazo; Assad, Lucas Cepeda e Aravena.

