Brasil x Chile na final da Kings World Cup: confira horário e onde assistir
Decisão acontece neste sábado (17), no Allianz Parque
Neste sábado (17), o Brasil dará seu último passo em busca do bicampeonato da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League. Na grande final, no Allianz Parque, a Seleção enfrenta o Chile a partir das 20h (de Brasília). O confronto tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
A campanha do Brasil até a final
A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.
Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
Já na semifinal, o Brasil se impôs sobre o México e não deu chances ao adversário. Assim, cravou sua vaga na decisão ao superar a equipe mexicana por 8 a 3. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras, com direito a um cartão vermelho.
Agenda da Kings World Cup
Final
- Chile x Brasil - jogo único em 17 de janeiro, às 20h (de Brasília)
