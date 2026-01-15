menu hamburguer
Brasil x Chile na final da Kings World Cup: confira horário e onde assistir

Decisão acontece neste sábado (17), no Allianz Parque

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/01/2026
21:19
Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
imagem cameraKaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Neste sábado (17), o Brasil dará seu último passo em busca do bicampeonato da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League. Na grande final, no Allianz Parque, a Seleção enfrenta o Chile a partir das 20h (de Brasília). O confronto tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e da Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

A campanha do Brasil até a final

A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.

Nas quartas, o Brasil não tomou conhecimento da campanha irretocável da Itália até até então e, seguro, venceu de goleada por 15 a 5. Desta vez, Cerol foi o responsável por cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil vence Itália na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Já na semifinal, o Brasil se impôs sobre o México e não deu chances ao adversário. Assim, cravou sua vaga na decisão ao superar a equipe mexicana por 8 a 3. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras, com direito a um cartão vermelho.

Agenda da Kings World Cup

Final

  • Chile x Brasil - jogo único em 17 de janeiro, às 20h (de Brasília)

