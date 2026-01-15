Brasil surpreende e vence México na semifinal da Kings World Cup

A Seleção Brasileira venceu a equipe do México por 8 a 3 na semifinal da Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Kings League. A partida foi acirrada e física, marcada por faltas duras e cartão vermelho.

No papel, os mexicanos eram cotados como uma das equipes mais fortes do torneio, mas, na prática, não conseguiram furar a defesa brasileira. Ao todo, foram dois cartões amarelos e um vermelho.

Lipão foi o artilheiro da partida, com três gols. Além do camisa 14, Leleti, Victão, Andreas Vaz e Éverton Felipe marcaram para o Brasil.

Como foi o jogo?

A partida começou intensa, com Leleti ganhando a primeira bola e deixando o goleiro Victão em boa situação. O primeiro "Pênalti do Presidente" foi batido pelo influenciador Luqueta, que chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro adversário.

Ao longo do primeiro tempo, o Brasil criou as chances mais claras, embora tenha tido dificuldade na finalização inicial. O placar foi aberto e, logo em seguida, o segundo gol verde-amarelo saiu dos pés de Éverton Felipe, aos 17 minutos.

Brasil na Kings World Cup 2026 (Foto: Reprodução)

A primeira "Carta Secreta" foi utilizada pelos mexicanos, mas eles desperdiçaram o pênalti e não conseguiram sair do zero no placar.

O primeiro gol adversário saiu logo no início do segundo tempo, mas Lipão compensou em seguida e marcou o seu primeiro na partida. Minutos depois, a defesa cometeu uma falta dentro da grande área e o juiz marcou pênalti; Genaro não desperdiçou a chance.

Após uma sequência de faltas duras, o juiz tirou o cartão vermelho do bolso e o aplicou a Alexis Silva, devido a uma entrada que deixou Leleti no chão por cinco minutos. Na reta final, a torcida já cantava "olé olé" e fazia a festa na arquibancada.