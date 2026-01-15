Chile passa sufoco, e Brasil avança sem sustos à final: o dia da Kings World Cup
Final será disputada neste sábado (17), no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (15), a Trident Arena, em Guarulhos (SP) recebeu os dois jogos válidos pelas semifinais da Kings World Cup. Chile e Espanha foram os times que avançaram e, assim, protagonizarão uma final sul-americana no Allianz Parque, no próximo sábado (17).
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Brasil surpreende e vence México na semifinal da Kings World Cup
A partida entre Chile e Espanha foi marcada pelo extremo equilíbrio. Nos minutos finais, a equipe espanhola vencia por 5 a 4, mas desperdiçou o "pênalti do presidente" e viu o adversário empatar em gol de shootout. Assim, no 5 a 5, a decisão foi para os shootouts, e, nessa parte, o Chile saiu vencedor por 2 a 0.
Tradução "Foi bonito sonhar. Muita sorte ao Chile na final."
➡️ Kings World Cup 'ignora' a FIFA e o passaporte
Com um começo de partida fulminante, o Brasil terminou o primeiro tempo à frente por 3 a 0, mesmo tendo desperdiçado o "pênalti do presidente", cobrado por Luqueta. No começo da segunda etapa, o México ameaçou a vantagem verde-amarela, mas a Seleção não deu vez ao adversário e retomou o controle da partida. Assim, o Brasil se manteve seguro, derrotou a equipe mexicana por 8 a 3 e garantiu sua vaga na decisão da Copa do Mundo de Kings League.
Final da Kings World Cup
- Brasil x Chile - sábado (17), com horário indefinido
- Matéria
- Mais Notícias