imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Chile passa sufoco, e Brasil avança sem sustos à final: o dia da Kings World Cup

Final será disputada neste sábado (17), no Allianz Parque

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/01/2026
20:52
Brasil vence Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil está na final da Kings World Cup 2026 (Foto: Reprodução)
Nesta quinta-feira (15), a Trident Arena, em Guarulhos (SP) recebeu os dois jogos válidos pelas semifinais da Kings World Cup. Chile e Espanha foram os times que avançaram e, assim, protagonizarão uma final sul-americana no Allianz Parque, no próximo sábado (17).

A partida entre Chile e Espanha foi marcada pelo extremo equilíbrio. Nos minutos finais, a equipe espanhola vencia por 5 a 4, mas desperdiçou o "pênalti do presidente" e viu o adversário empatar em gol de shootout. Assim, no 5 a 5, a decisão foi para os shootouts, e, nessa parte, o Chile saiu vencedor por 2 a 0.

Tradução "Foi bonito sonhar. Muita sorte ao Chile na final."

Com um começo de partida fulminante, o Brasil terminou o primeiro tempo à frente por 3 a 0, mesmo tendo desperdiçado o "pênalti do presidente", cobrado por Luqueta. No começo da segunda etapa, o México ameaçou a vantagem verde-amarela, mas a Seleção não deu vez ao adversário e retomou o controle da partida. Assim, o Brasil se manteve seguro, derrotou a equipe mexicana por 8 a 3 e garantiu sua vaga na decisão da Copa do Mundo de Kings League.

Final da Kings World Cup

  • Brasil x Chile - sábado (17), com horário indefinido
Brasil na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

