Falta apenas uma vitória para o Brasil fechar com chave de ouro a campanha perfeita na Copa do Mundo de futebol de areia, em Seychelles, no Leste da África. Neste domingo, a seleção dirigida por Marco Octávio busca o heptacampeonato contra a Belarus, às 12h30 (de Brasília). O jogo será transmitido pelo SporTV (TV fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA). ➡️ Assista ao vivo na Cazé TV .



Também neste domingo, às 11h (de Brasília), Senegal e Portugal disputam o terceiro lugar da Copa.

No sábado, enquanto o Brasil venceu confronto eletrizante contra Portugal, por 4 a 2, os bielorrussos golearam Senegal por 5 a 2.

Antes, a Seleção emplacou vitórias sobre El Salvador, Itália, Omã e Espanha (nas quartas de final).



Já Belarus foi a primeira seleção colocada no Grupo A, com triunfos sobre Japão, Guatemala e os anfitriões. Nas quartas de final, a equipe superou o Irã.

Neste sábado, o brasileiro Thanger se emocionou ao dedicar a vitória à mãe:



- Ela me deu um puxão de orelha ontem e disse que tinha que acertar o gol. Falei a ela que meu primeiro papel é defender bastante. E me entrego muito pra defender minha equipe, minha família.Ela pediu essa vitória pelo Dia das Mães. Dedico essa vitória à minha mãe. Sou privilegiado por ter uma mãe como a senhora - disse Thanger, emocionado, ao final do jogo, em entrevista ao Sportv.

Catarino e Rodrigo, artilheiros do Brasil no futebol de areia

Com cinco gols, cada, Catarino e Rodrigo são os artilheiros do Brasil no torneio. Ambos, por sinal, marcaram na emocionante vitória sobre Portugal na semifinal. Thanger e Filipe também estufaram as redes lusitanas nos 4 a 2.



Se confirmar o favoritismo, o Brasil vai repetir, no domingo, as conquistas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024.

Tudo sobre Brasil x Belarus na Copa do Mundo de Futebol de Areia

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Belarus

Final — Copa do Mundo de Futebol de Areia

📆 Data e horário: domingo, dia 11 de maio, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+

