Numa semifinal eletrizante neste sábado (10), o Brasil derrotou Portugal por 4 a 2 e está de volta à final da Copa do Mundo de futebol de areia. Thanger, Filipe, Rodrigo e Catarino fizeram os gols da vitória. Domingo, às 12h30 (de Brasília), a seleção dirigida por Marco Octávio, que vinha de goleada sobre a Espanha, busca o heptacampenato contra a Bielorrússia, em Seychelles, no Leste da África.



Enquanto o Brasil (vencedor em 2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024) tenta manter a hegemonia, os bielorrussos jamais haviam chegado à decisão.



Na campanha até a final, o Brasil ganhou as cinco partidas, marcou 26 gols e sofreu apenas cinco.

- Dedico essa vitória à minha mãe - disse o artilheiro Rodrigo, ao final do jogo, ao Sportv.



Neste sábado, de cabeça, aos 8 minutos do primeiro período, Bernardo Lopes abriu o placar para Portugal. Foi a primeira vez em cinco jogos que o Brasil saiu atrás em placar na Copa.

A parcial foi das mais movimentadas. Nos primeiros dois minutos, Jordan teve duas boas chances para abrir o placar para Portugal. Na primeira delas, Antônio afastou de cabeça. Mauricinho, a seis minutos do fim do primeiro período, por muito pouco não abriu o placar. Um pouco depois, Benjinha também assustou o goleiro português. Antonio voltou a evitar um gol dos rivais aos 7 minutos.

Thanger, de bicicleta, empatou para o Brasil aos 13 minutos de jogo, no início do segundo período. Dois minutos depois, em outro golaço, Filipe virou o placar para o Brasil. Com Andre Lourenço, Portugal empatou a partida, ainda no segundo período.

Aos 4 minutos do terceiro e último período, o artilheiro Rodrigo deixou o Brasil novamente à frente no placar. Foi o quinto gol do camisa 9 da Seleção na Copa. O gol trouxe alívio à Seleção, que seguiu pressionando. E, faltando quatro minutos para o fim do jogo, Catarino ampliou para o Brasil. Ainda teve tempo de Bobô fazer mais uma boa defesa, em chute de Jordan, a menos de um minuto para o fim da semifinal.