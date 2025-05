Brasil x Portugal na Copa de Futebol de Areia: veja onde assistir

Ficha do jogo BRA ESP Futebol de Areia Semifinal da Copa do Mundo Data e Hora 10/05/2025 12h30 (de Brasília) Local Seychelles Árbitro Onde assistir

Após a primeira colocação do Grupo D e a goleada sobre a Espanha nas quartas de final, o Brasil está a duas vitórias do heptacampeonato mundial de futebol de areia. Neste sábado, o desafio para a Seleção dirigida por Marco Octávio é Portugal, às 12h30 (de Brasília), em Seychelles, no Leste da África. A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA).

A seleção que avançar decide o título contra Bielorrússia ou Senegal, que se enfrentam às 11h (de Brasília) deste sábado.

Bé e Léo, duas armas de Portugal contra o Brasil

Brasileiros naturalizados portugueses, os gêmos Bé e Léo, de 35 anos, são dois dos trunfos da seleção europeia na semifinal deste sábado.

Como não poderia deixar de ser, os irmãos têm muitos amigos na Seleção Brasileira. Catarino e Thanger, por exemplo, foram duas das primeiras pessoas que Léo e Bé conheceram na praia de Copacabana. A dupla de irmãos teve sucesso, no Braga, jogando com Filipe e Thanger, e também atuaram com Antônio, Lucão e Rodrigo no Flamengo. Já Catarino foi companheiro de Bé no Catania.



- Tenho amigos de longa data na Seleção Brasileira com quem me importo muito. Joguei e ainda jogo com muitos deles e tenho muito carinho e respeito por eles - disse Bé, que já marcou seis gols, quatro a mais que na edição do ano passado da Copa.

- Acredito que será um grande jogo, um espetáculo enorme para quem assistir, e que Portugal vencerá desta vez - aposta o irmão de Léo.





Portugal chega à semifinal com 4 vitórias, 33 gols marcados e 24 sofridos.

Os artilheiros lusitanos na Copa são: Miguel Pintado (7), André Lourenço (6), Bé Martins (6), Jordan (5), Rúben Brilhante (2), Coimbra (2), Leo Martins (2), Bernardo Lopes, Pedro Mano, Tim



Já o Brasil também ganhou as quatro partidas que disputou até agora, marcando 22 gols e sofrendo apenas três.

Os 22 gols da Seleção foram marcados por: Catarino (4), Rodrigo (4), Mauricinho (3), Benjamin Jr. (3), Brendo (2), Thanger (2), Filipe, Edson Hulk, Lucão e Teleco.





Tudo sobre Brasil x Portugal na Copa do Mundo de Futebol de Areia

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Portugal

Semifinal — Copa do Mundo de Futebol de Areia

📆 Data e horário: sabado, dia 10 de maio, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+

