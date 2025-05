Depois de derrotar, na semifinal, Portugal, o ataque mais positivo da Copa do Mundo de futebol de areia, o Brasil tem o último desafio na busca pelo hepta. Neste domingo, às 12h30 (de Brasília), contra Belarus, a Seleção terá que parar o artilheiro da competição: Ihar Bryshtsel, que já marcou nove vezes em Seychelles, no Leste da África..

Para se ter uma ideia, os dois que mais balançaram as redes adversárias pelo Brasil até aqui têm cinco gols, cada um: Rodrigo e Catarino. Ambos marcaram na vitória sobre os portugueses na semifinal de sábado, assim como Thanger e Filipe.

Em cinco partidas até aqui, Belarus fez 33 gols, dois a menos que Portugal. Na fase de grupos, a seleção finalista venceu os anfitriões e o Japão pelo mesmo placar (6 a 3), além de ter derrotado Guatemala por 12 a 3, na segunda partida de mais gols até aqui no torneio, só perdendo para os 11 a 9 de Portugal sobre o Paraguai. Nas quartas, os bielorrussos superaram Irã, por 4 a 3, e, nas semifinais, Senegal ficou pelo caminho, por 5 a 2.

Brasil só sofreu cinco gols na Copa de futebol de areia

Já o Brasil (vencedor em 2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024) marcou 26 gols e sofreu apenas cinco em Seychelles. A maior goleada foi sobre Omã, na última rodada da fase de grupos: 11 a 1. Antes, o time derrotara El Salvador (3 a 1) e Itália (2 a 1). Nas quartas de final, o time do técnico Marco Octávio aplicou 6 a 0 na Espanha. E, diante de Portugal, 4 a 2.

Autor de dois gols de bicicleta até aqui, um deles na semifinal e o primeiro na estreia, Thanger se emocionou com a vitória sobre os portugueses e dedicou o feito à mãe:



- Ela me deu um puxão de orelha ontem e disse que tinha que acertar o gol. Falei a ela que meu primeiro papel é defender bastante. E me entrego muito pra defender minha equipe, minha família.Ela pediu essa vitória pelo Dia das Mães. Dedico essa vitória à minha mãe. Sou privilegiado por ter uma mãe como a senhora - disse Thanger, emocionado, ao final do jogo, em entrevista ao Sportv.

