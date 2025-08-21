Brasil busca vaga no individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica
Brasileiras precisam ficar entre as 18 primeiras na classificação geral
Fora das finais por aparelhos no Mundial de Ginástica Rítmica, Barbara Domingos e Geovanna Santos buscam representar o Brasil na final do individual geral. O último dia de classificação do individual acontece nesta quinta-feira e as brasileiras ficaram abaixo da posição necessária para irem à final. No geral, elas ainda tem boas chances de se classificarem.
Para ir à final dos aparelhos, é necessário ficar entre as oito primeiras de cada um. No arco, Geovanna e Barbara ficaram, respectivamente, na 10ª e 11ª posição. Com a bola, as brasileiras foram 10ª e 12ª. Na disputa com as maças e fitas, Geovanna e Barbara ficaram abaixo das oito primeiras. Elas terão a posição definitiva dos últimos aparelhos divulgadas ao fim do dia.
Já a classificação geral considera as três melhores notas obtidas pelas ginastas. Para chegar à final, é necessário estar entre as 18 primeiras. No momento, Geovanna está entre as 10 primeiras, posição, mais confortável. Já Barbara está em maior risco, mas ainda no top-15.
- O primeiro dia foi uma competição boa. Hoje, eu saí muito feliz, porque só mostrou como eu sou forte. Não é nem pelo resultado, é pela minha garra, por não desistir. Acho que a final do individual geral é possível - afirmou Barbara Domingos.
O último dia de classificação é importante, já que conta com os aparelhos que costumam decidir títulos. Agora, a expectativa é voltar amanhã com toda a força.
- Muito feliz pelo dia de hoje. Hoje foi o dia dos aparelhos que decidem o campeonato. Amanhã vamos voltar à essa arena com toda nossa força e garra - disse Geovanna Santos.
As brasileiras abriram o dia, mas só saberão as suas posições definitivas por volta das 23h. Geovanna afirmou que não tem como não pensar na classificação, mas já fez tudo que pôde:
- Tudo que eu podia fazer, já fiz em quadra, agora não teria como mudar. A gente via estar no hotel descansando para o dia de amanhã, mas pensando.
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C
