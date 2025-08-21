Brasil busca vaga no individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica

Fora das finais por aparelhos no Mundial de Ginástica Rítmica, Barbara Domingos e Geovanna Santos buscam representar o Brasil na final do individual geral. O último dia de classificação do individual acontece nesta quinta-feira e as brasileiras ficaram abaixo da posição necessária para irem à final. No geral, elas ainda tem boas chances de se classificarem.

Para ir à final dos aparelhos, é necessário ficar entre as oito primeiras de cada um. No arco, Geovanna e Barbara ficaram, respectivamente, na 10ª e 11ª posição. Com a bola, as brasileiras foram 10ª e 12ª. Na disputa com as maças e fitas, Geovanna e Barbara ficaram abaixo das oito primeiras. Elas terão a posição definitiva dos últimos aparelhos divulgadas ao fim do dia.

Já a classificação geral considera as três melhores notas obtidas pelas ginastas. Para chegar à final, é necessário estar entre as 18 primeiras. No momento, Geovanna está entre as 10 primeiras, posição, mais confortável. Já Barbara está em maior risco, mas ainda no top-15.

Barbara Domingos se apresenta com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

- O primeiro dia foi uma competição boa. Hoje, eu saí muito feliz, porque só mostrou como eu sou forte. Não é nem pelo resultado, é pela minha garra, por não desistir. Acho que a final do individual geral é possível - afirmou Barbara Domingos.

O último dia de classificação é importante, já que conta com os aparelhos que costumam decidir títulos. Agora, a expectativa é voltar amanhã com toda a força.

- Muito feliz pelo dia de hoje. Hoje foi o dia dos aparelhos que decidem o campeonato. Amanhã vamos voltar à essa arena com toda nossa força e garra - disse Geovanna Santos.

Geovanna Santos se apresenta com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

As brasileiras abriram o dia, mas só saberão as suas posições definitivas por volta das 23h. Geovanna afirmou que não tem como não pensar na classificação, mas já fez tudo que pôde:

- Tudo que eu podia fazer, já fiz em quadra, agora não teria como mudar. A gente via estar no hotel descansando para o dia de amanhã, mas pensando.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia

Quinta-feira, 21 de Agosto

9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B

12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A

16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D

19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C