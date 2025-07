A Seleção feminina de basquete retorna à quadra nesta quarta-feira (2) para o último compromisso válido pela primeira fase da AmeriCupW. A equipe comandada pela norte-americana Pokey Chatman enfrenta a seleção de El Salvador, a partir das 12h40 (horário de Brasília), em Santiago, no Chile. O jogo terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

O principal objetivo da Seleção Brasileira contra El Salvador é garantir o primeiro lugar do Grupo A e um chaveamento mais favorável na fase mata-mata. Com seis pontos, um a mais que o vice-líder Canadá, o Brasil não pode ser ultrapassado em caso de vitória.

Formato da AmericupW 2025

Com novo formato em 2025, apenas o campeão da AmeriCupW terá vaga direta para a Copa, de modo que as seleções que terminarem do segundo ao sexto lugar disputam o Pré-Mundial, em fevereiro do próximo ano.

As dez equipes que disputam a AmeriCupW foram organizadas em dois grupos, que jogarão uma partida contra cada seleção de seu próprio grupo. As quatro melhores avançarão para as quartas de final, no formato olímpico (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1).

Ao lado das brasileiras estão as seleções da Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador. O Grupo B é formado por Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile.

Brasil estreou na competição com vitória sobre a Argentina (Foto: Divulgação/ FIBA)

Tudo sobre o jogo entre República Dominicana e Brasil pela AmeriCupW (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x El Salvador

1ª fase — AmeriCupW

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de julho, às 12h40 (de Brasília)

📍 Local: Santiago, no Chile.

👁️ Onde assistir: ESPN 2 e Disney+