Filipe Toledo mostra bastidores de ano sabático em novo filme

Bicampeão mundial de surfe, Filipe Toledo retornou ao circuito mundial da World Surfe League (WSL) em 2025, após tirar um ano de pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Na última segunda-feira (30), o surfista de 30 anos disponibilizou o filme "Raíz y Sal", em seu canal do YouTube, em que compartilha reflexões e momentos do período sabático.

Dirigido por Bruno Baroni e Victor Rodrigues, o filme teve exibição antecipada para amigos, familiares e fãs na última sexta-feira (27), durante a etapa de Saquarema da WSL, no Rio de Janeiro. O filme foi gravado durante o ano de 2024 e mostra o processo de reconexão de Filipe com o surfe, passando por paisagens de México, Nicarágua, El Salvador e Brasil.

Filipe Toledo anunciou que abandonaria o circuito mundial de surfe em fevereiro de 2024, após a recente conquista do bicampeonato mundial, no ano anterior. Na ocasião, o atleta admitiu sentir o peso da pressão pela competitividade ao longo dos últimos 10 anos dedicados ao esporte.

- Tinha todo uma apreensão, uma expectativa de como seria depois do título, como que minha cabeça estaria, como que ia ser o meu approach pra esse ano. Mas eu consegui entender bem e navegar nesse meio termo e esses momentos foram essenciais na minha vida pra me tornar quem eu sou profissionalmente, pessoalmente... Momentos que eu não trocaria por nada - conta o atleta, durante o filme.

Brasileiro fez pausa na carreira para cuidar da saúde mental (Foto: Manel Geada/World Surf League)

Retorno e situação de Filipe Toledo na WSL em 2025

De volta ao circuito mundial, Filipe Toledo voltou a erguer um troféu na temporada 2025, com o título da etapa de Gold Coast, na Austrália, em maio. Nono colocado do ranking, com 32.675 pontos, o brasileiro segue na busca por um lugar na disputa do Finals.

Na última semana, Filipe Toledo competiu na etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde já conquistou três títulos. Desta vez, a história foi diferente, já que o surfista parou nas oitavas de final, superado pelo compatriota Miguel Pupo.