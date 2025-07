Brasil atropela República Dominicana e mantém 100% na AmeriCupW

O Brasil segue com aproveitamento perfeito na primeira fase da AmeriCupW. Nesta terça-feira (1), a Seleção não teve dificuldades para vencer a República Dominicana em Santiago, no Chile, por 73 a 46. O resultado coloca a equipe na liderança do Grupo A, com seis pontos, o que permite um chaveamento mais favorável no mata-mata. Bella Nascimento foi a cestinha da partida, com 14 pontos.

continua após a publicidade

➡️Astro da NBA marca golaço de falta estilo CR7 em pelada no Japão; veja vídeo

Com a classificação já encaminhada, a treinadora Pokey Chatman aproveitou o confronto para dar rodagem ao elenco brasileiro, de modo que Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, principais atletas da Seleção, tiveram menor minutagem na partida. As mudanças na equipe fizeram com que o Brasil apresentou alguma falta de entrosamento e alternância de bons e maus momentos, mas conseguiu cumprir o objetivo.

A próxima partida acontece nesta quarta-feira (2), diante de El Salvador, às 12h40 (horário de Brasília), no encerramento da fase de grupos.

Pokey Chatman fez testes contra a República Dominicana (Foto: Divulgação/ FIBA)

Como foi o jogo

O Brasil começou a partida com muita tranquilidade, abrindo o marcador com um arremesso de três de Bella Nascimento. A defesa da República Dominicana pressionava pouco, e a Seleção aproveitou os rebotes no garrafão, especialmente com Kamilla Cardoso. Além dos problemas defensivos, as adversárias do Brasil também tiveram muitas dificuldades no ataque, desperdiçando as poucas chances.

continua após a publicidade

Na metade do primeiro quarto, a vantagem brasileira já era larga e Pokey Chatman se deu ao luxo de dar rodagem ao elenco, mantendo das titulares em quadra apenas Bella Nascimento. O Brasil teve bom aproveitamento dos arremessos de três pontos e encerrou o primeiro quarto vencendo por 31 a 5.

No segundo quarto, o Brasil diminuiu bastante o ritmo, mostrando menos entrosamento e eficiência ofensiva, com apenas 15 pontos no período. Mesmo assim, não foi o suficiente para que a República Dominicana ameaçasse e a partida foi para o intervalo com a Seleção Brasileira vencendo por 46 a 18.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De volta para o terceiro quarto, Pokey Chatman mandou novamente a dupla da WNBA para a quadra e, com Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, melhorou o desempenho ofensivo da equipe. A República Dominicana conseguiu pressionar mais e equilibrar as ações do jogo no período, mas terminou o terceiro quarto em desvantagem por 30 pontos, com o placar em 66 a 36 para o Brasil.

Assim como no primeiro tempo, o aproveitamento ofensivo da seleção caiu bastante sem as titulares em quadra, com apenas sete pontos no período, contra 10 das adversárias. Apesar disso, a vitória do Brasil já estava bem encaminhada e foi confirmada por 73 a 46.