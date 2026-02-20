menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo busca soluções diante de agenda de shows no Morumbis

Tricolor encara o Bragantino nesse sábado

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
06:00
Morumbis recebe São Paulo x Náutico
imagem cameraSão Paulo pode perder mando (Foto: Iza Giannola / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo busca alternativas para lidar com a indisponibilidade do Morumbis em alguns jogos. Por causa da agenda de shows, prevista na parceria do estádio com a Live Nation, a diretoria já trabalha com a possibilidade de mandar algumas partidas em outro local. Um dos cenários envolve uma eventual semifinal do Campeonato Paulista, caso o Tricolor tenha o mando de campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março, o estádio receberá apresentações da banda AC/DC. Na sequência, o gramado passará por troca.

No ano passado, a Vila Belmiro foi a alternativa escolhida. Desta vez, o estádio do Santos não está nos planos. Outras possibilidades estão em análise, entre elas o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas. A escolha pode pesar pela proximidade com a capital paulista, mas ainda não há acordo fechado.

O Estádio do Pacaembu, na capital, foi descartado em razão do gramado sintético, mesmo após a reforma.

+ Aposte nos jogos do São Paulo pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Morumbis recebe São Paulo x Vitória (Foto: Vitor Palhares / Lance)
(Foto: Vitor Palhares / Lance)

São Paulo decide Paulistão contra o Bragantino

Uma decisão deve ser tomada após a decisão do Campeonato Paulista contra o Bragantino. O Tricolor encara a equipe neste sábado, dia 21 de fevereiro, em Bragança. O jogo será disputado em jogo único. O mando de campo de uma eventual semifinal dependeria de uma combinação de resultados de outros times.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias