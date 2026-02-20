São Paulo busca soluções diante de agenda de shows no Morumbis

O São Paulo busca alternativas para lidar com a indisponibilidade do Morumbis em alguns jogos. Por causa da agenda de shows, prevista na parceria do estádio com a Live Nation, a diretoria já trabalha com a possibilidade de mandar algumas partidas em outro local. Um dos cenários envolve uma eventual semifinal do Campeonato Paulista, caso o Tricolor tenha o mando de campo.

Nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março, o estádio receberá apresentações da banda AC/DC. Na sequência, o gramado passará por troca.

No ano passado, a Vila Belmiro foi a alternativa escolhida. Desta vez, o estádio do Santos não está nos planos. Outras possibilidades estão em análise, entre elas o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas. A escolha pode pesar pela proximidade com a capital paulista, mas ainda não há acordo fechado.

O Estádio do Pacaembu, na capital, foi descartado em razão do gramado sintético, mesmo após a reforma.

São Paulo decide Paulistão contra o Bragantino

Uma decisão deve ser tomada após a decisão do Campeonato Paulista contra o Bragantino. O Tricolor encara a equipe neste sábado, dia 21 de fevereiro, em Bragança. O jogo será disputado em jogo único. O mando de campo de uma eventual semifinal dependeria de uma combinação de resultados de outros times.