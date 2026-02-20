Filha de Massis vira alvo de denúncia nos bastidores do São Paulo

Christina Massis, filha de Harry Massis, estaria envolvida em um suposto esquema de venda de ingressos de um show realizado no Morumbis, em 2024. A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

Um áudio com a acusação teria circulado nos bastidores do São Paulo. A apuração indica que a denúncia foi apresentada por Olten Ayres de Abreu Junior, presidente do Conselho Deliberativo. Diante do caso, uma reunião do Conselho Consultivo foi convocada para esta sexta-feira (20), no período da tarde.

Integram o Conselho Consultivo Carlos Augusto de Barros e Silva, Carlos Miguel Castex Aidar, Fernando José P. Casal de Rey, Ives Gandra da Silva Martins, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta, Julio Casares, Marcelo Abranches Pupo Barboza, Milton Neves, Olten Ayres de Abreu Junior, Paulo Amaral Vasconcelos e Paulo Planet Buarque. A reunião foi marcada de última hora e deve contar com a presença de Harry Massis, que apresentará sua defesa.

Cabe ressaltar que o Conselho Consultivo não tem poder deliberativo nem competência para julgar o caso. Sua função é apenas emitir recomendações ao Conselho Deliberativo.

Antes de Massis assumir seu cargo, sua filha fazia parte da diretoria do futebol feminino de base. A decisão de afastá-la partiu do presidente há algumas semanas, como uma estratégia de compliance.

Massis deve comparecer em reunião (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Massis deve sofrer pressão para renunciar

Julio Casares renunciou ao cargo de presidente em fevereiro, após se tornar alvo de um processo que poderia culminar em impeachment. O Lance! apurou que Casares, Olten Ayres de Abreu Junior e José Eduardo Mesquita Pimenta devem pressionar Harry Massis a deixar o cargo.

Por outro lado, há o entendimento, por parte de alguns envolvidos, de que o movimento poderia estar sendo usado como forma de chantagem contra Massis e uma renúncia não seria cogitada por este motivo.

Mais detalhes sobre a denúncia ainda não vieram a público, mas a informação é de que o valor supostamente envolvido gira em torno de R$ 3 mil.

