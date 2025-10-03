Em confronto direto, Bragantino e Grêmio se enfrentam neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O confronto, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere.

O Massa Bruta está na nona posição, com 33 pontos, enquanto o Tricolor Gaúcho aparece logo em seguida, em 10º lugar, com a mesma pontuação, mas atrás no número de vitórias (9 a 8). Se na tabela a pontuação é igual, os momentos dos times são diferentes.

Ficha do jogo BRA GRÊ 27ª Rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Andrey Luiz De Freitas (PR) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Bragantino empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e chegou a cinco jogos de jejum, com três empates e duas derrotas. A última vitória foi por 4 a 2 contra o Fluminense, em casa, em 23 de agosto, pela 21ª rodada.

Para o jogo, Fernando Seabra tem as voltas do volante Fabinho e do meia Jhon Jhon, que estavam suspensos. O segundo deve entrar no lugar de Gustavinho.

O Grêmio vem de empate em 1 a 1 com o Santos, fora de casa, e está invicto há quatro partidas, com dois empates e duas vitórias. O Tricolor Gaúcho não perde desde 13 de setembro, no revés por 1 a 0 para o Mirassol, em casa, pela 23ª rodada.

O treinador Mano Menezes tem a baixa do atacante Alysson, que cumpre suspensão, e Amuzu deve substituí-lo. Já o zagueiro Kannemann e o lateral-direito Marcos Rocha, preservados pela sequência de jogos, ficam à disposição.

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X GRÊMIO

SÉRIE A - 27ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Andrey Luiz De Freitas (PR)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrígues e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Thiago Borbas.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson, Amuzu (Aravena) e Pavon; André Henrique.