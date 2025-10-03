Como a CBF agiu nos bastidores para mudar o calendário do futebol brasileiro

Nos bastidores, a CBF costurou um acordo delicado para mudar o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A entidade reduziu os Estaduais, ampliou a duração do Brasileirão e mexeu também na Copa do Brasil.

Na visão da CBF, a reforma busca equilibrar dois pontos: aliviar a sobrecarga dos times da Série A e manter em atividade clubes pequenos, que antes ficavam meses sem jogar.

Para conseguir aprovar essa mudança, a CBF precisou convencer parceiros poderosos: federações estaduais, clubes e emissoras de TV. O caminho foi oferecer contrapartidas. Se os Estaduais perderam datas — caíram de 16 para 11 rodadas —, competições nacionais ganharam espaço. A Copa do Brasil saltou de 92 para 126 clubes. A Série D passou de 64 para 96 participantes. E a Série C, até 2028, chegará a 28 times. Até mesmo uma nova competição, a Copa Sul-Sudeste, surgirá no organograma.

Além disso, novas Copas regionais foram criadas, garantindo calendário para todas as federações. Assim, mesmo os clubes menores terão um volume maior de jogos e, mais importante, novas receitas. A expectativa é que as cotas distribuídas pela Copa do Brasil e pelas Séries C e D superem a arrecadação que os Estaduais proporcionam.

No Brasileirão, o campeonato será mais longo, ocupando dez meses da temporada. Ele começa em 28 de janeiro e só termina em 2 de dezembro, com pausa durante a Copa do Mundo. O formato segue o mesmo, mas com uma novidade: os Estaduais serão disputados de forma simultânea, entre janeiro e março.

— Demos o primeiro passo na redução do excesso de jogos para clubes de Série A e ao mesmo tempo vamos promover mais oportunidades para federações e clubes em competições nacionais, democratizando o futebol brasileiro. Times que passavam meses inativos, após seus Estaduais, agora terão competições nacionais para jogar — afirmou o diretor de competições da CBF, Julio Avellar.

Pelos cálculos da CBF, a estimativa é que o total de jogos dos clubes da Série A reduzam cerca de 15%. Na média, os principais clubes do Brasil disputaram 67,4 partidas no ano passado. Alguns passaram de 75 jogos.